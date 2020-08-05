Возможны оползни: синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Закарпатья
На малых водотоках возможно повышение уровней воды на 0,3-1,0 м.
В среду, 5 августа, в западной и центральной частях Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней возможно повышение уровней воды.
Станет еще жарче: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, из-за сильных осадков возможно:
- на малых водотоках мимолетное повышение уровней воды на 0,3-1,0 м;
- формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест.
В горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней перезволоженного почвы.
Напомним, в среду, 5 августа, в Украине без осадков, температура днем поднимется до +31°.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+30°... +15°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+30°... +15°
- Запорожье+31°... +17°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+30°... +17°
- Кропивницкий+31°... +14°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+28°... +16°
- Львов+24°... +14°
- Николаев+33°... +17°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+29°... +15°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+28°... +13°
- Тернополь+28°... +14°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+33°... +17°
- Хмельницкий+29°... +14°
- Черкассы+30°... +15°
- Чернигов+31°... +13°
- Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+21 °
Влажность:78 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:14
Закат20:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей