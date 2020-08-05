Возможны оползни: синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Закарпатья

09:50, 5 августа 2020
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На малых водотоках возможно повышение уровней воды на 0,3-1,0 м.

Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Закарпатья / фото УНИАН
Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Закарпатья / фото УНИАН

В среду, 5 августа, в западной и центральной частях Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней возможно повышение уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, из-за сильных осадков возможно:

  • на малых водотоках мимолетное повышение уровней воды на 0,3-1,0 м;
  • формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест.

В горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней перезволоженного почвы.

Напомним, в среду, 5 августа, в Украине без осадков, температура днем поднимется до +31°.

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Теги: #погода в Украине#уровень воды
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