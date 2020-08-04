Завтра в Украине без осадков, температура до +31° (карта)

16:30, 4 августа 2020
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По всей стране будет жарко.

Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 августа, в Украине без осадков, температура до +31°.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +31° (карта)

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +17°, днем до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +29°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +30°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +31°.

Прогноз погоды на 5 августа / УНИАН
Прогноз погоды на 5 августа / УНИАН

По народному прогнозу, 5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. День Тимофея бессонника. Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название. На Тимофея-бессонника начинали собирать калину и малину.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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