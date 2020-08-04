Завтра в Украине без осадков, температура до +31° (карта)
По всей стране будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 августа, в Украине без осадков, температура до +31°.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +31° (карта)
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +17°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +29°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +30°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +31°.
По народному прогнозу, 5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. День Тимофея бессонника. Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название. На Тимофея-бессонника начинали собирать калину и малину.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+27°... +15°
- Днепр+30°... +15°
- Донецк+29°... +12°
- Житомир+27°... +14°
- Запорожье+31°... +15°
- Ивано-Франковск+29°... +15°
- Киев+28°... +15°
- Кропивницкий+31°... +13°
- Луганск+29°... +13°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+28°... +16°
- Николаев+31°... +16°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+28°... +14°
- Ровно+28°... +15°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+26°... +11°
- Тернополь+27°... +14°
- Харьков+28°... +13°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+27°... +15°
- Черкассы+28°... +14°
- Чернигов+28°... +14°
- Черновцы+29°... +15°