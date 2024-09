Известный американский кантри-певец и актер Крис Кристофферсон умер. Мужчине было 88 лет. Об этом сообщает издание АР.

Известно, что артист ушел из жизни в своем доме на острове Мауи, Гавайи. Причину смерти пока не называют.

"С тяжелым сердцем сообщаем новость о том, что наш муж, отец и дедушка Крис Кристофферсон умер дома на Гавайях. Спасибо за то, что любили его все эти годы, и когда вы видите радугу, знайте, что это он улыбается нам всем", - написала семья покойного певца.

Видео дня

К слову, у Криса остались жена Лиза, восемь детей и семеро внуков.

Что известно о Крисе Кристофферсоне

Мужчина с детства увлекался музыкой. В 1971 году записал первый сольный альбом. Позже начал сниматься в кино. Самыми известными фильмы с участием Кристофферсона стали "Алиса здесь больше не живет" с Эллен Берстин, "Конвой", "Планета обезьян" и "Звезда родилась" с Барброй Стрейзанд.

Кстати, именно за роль в фильме "Звезда родилась" он получил престижную премию "Золотой глобус". Также Крис стал трижды обладателем "Грэмми", а в 2004 году стал членом Зала Славы кантри-музыки благодаря своим хитам "Me and Bobby McGee", "Help Me Make It Through the Night" и другим композициям.

Напомним, недавно стало известно о смерти звезды фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз" Джона Эштона. Мужчине было 76 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: