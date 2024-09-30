Американский актер Джон Эштон, который известен благодаря фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз", ушел из жизни. Ему было 76 лет. Об этом сообщает издание TMZ.

Причиной смерти стал рак, с которым последние годы боролся мужчина.

"Джон оставил после себя наследие любви, преданности и служения. Память о нем навсегда будет храниться его женой, детьми, внуками, а также его братом, сестрами, его большой семьей и всеми, кто любил его. Влияние Джона на мир будут помнить и отмечать будущие поколения", - сказал представитель актера.

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Что известно о Джоне Эштоне

Джон Эштон дебютировал в кино в 26 лет. За 50 лет актерской карьеры он активно снимался в фильмах и сериалах.

Фильмография мужчины насчитывает более 200 кинокартин. Наиболее известной является роль детектива Джона Таггарта в ленте "Полицейский из Беверли-Хиллз". Также Джон сыграл отца Эрика Штольца в комедийной драме "Что-то невероятное" и в роль соперника охотника за головами в комедии "Успеть до полуночи".

Напомним, недавно стало известно о смерти звезды "Гарри Поттера" актрисы Мэгги Смит. Женщине было 89 лет, причину ее смерти пока не называют.

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