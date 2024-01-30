В каком именно фильме состоится дебют Милли Олкок в роли Супергерл – пока неизвестно.

23-летняя австралийская актриса Милли Олкок, наиболее известная по роли молодой Рейениры Таргариен в сериале HBO "Дом Дракона", будет играть Кару Зор-Эл / Супергерл в фильмах вселенной DC Джеймса Ганна.

"Это точно. Милли – фантастически талантливая молодая актриса, и я невероятно рад, что она станет частью DCU. Да, я впервые узнал о ней в "Доме Дракона", но был потрясен ее разнообразными прослушиваниями и кинопробами для Супергерл. Она воплощает Кару так, как ее задумали Том Кинг, Билкис Ивли (оба авторы серии комиксов "Супергерл: Женщина завтрашнего дня" – ред.) и Ана Ногейра (сценарист фильма "Супергерл: Женщина завтрашнего дня" – ред.)", – написал в своем Instagram сам Ганн, таким образом подтвердив появившуюся чуть ранее информацию в СМИ.

При этом, как пишет Variety, на данный момент неизвестно, в каком именно проекте DC состоится дебют Олкок в роли "Супергерл". Дело в том, что сольный фильм "Супергерл: Женщина завтрашнего дня" еще не имеет режиссера и даты выхода, и он будет лишь четвертым фильмом в рамках вселенной DC Джеймса Ганна. Издание допускает, что героиня может впервые появиться в первом фильме вселенной "Супермен: Наследие".

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Отметим, что до этого роль Супергерл в расширенной киновселенной DC исполняла американская актриса Саша Калле – в фильме "Флэш" 2023 года, однако Ганн решил не привлекать ее к этой роли в обновленной DCU.

Киновселенная DC Джеймса Ганна – что известно

В октябре 2022 года американский кинорежиссер Джеймс Ганн, на счету которого франшиза "Стражи галактики" в рамках киновселенной Marvel и фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" и сериал "Миротворец" в рамках расширенной киновселенной DC, стал сопредседателем DC Studios. В начале февраля 2023 года он назвал первые десять проектов обновленной вселенной DC – по фильмов и пять сериалов. Они станут частью первой главы DCU под названием "Боги и монстры".

Первым полнометражным фильмом вселенной должен стать "Супермен: Наследие", который сосредоточится на формировании личности Супермена. Его выход запланирован на 11 июля 2025 года – режиссером выступит сам Джеймс Ганн. При этом роль Кларка Кента / Супермена получил американский актер Дэвид Коренсвет, наиболее известный по сериалам "Карточный домик", "Политик", и "Голливуд". Роль Лоис Лейн досталась звезде сериала "Удивительная миссис Мейзел" Рэйчел Броснахэн.

Далее должны выйти фильмы "Авторитеты", о котором вообще ничего неизвестно, новый фильм о Бэтмене "Отважный и смелый", который сосредоточится на отношениях героя с его сыном Дэмиэном Уэйном в качестве Робина (его снимет режисер франшизы "Оно" и фильма "Флэш" Андрес Мускетти), уже описанный выше сольный фильм о Супергерл и, наконец, фильм ужасов "Болотная тварь".

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