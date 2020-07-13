Нежные и сочные кабачковые оладьи: как приготовить вкусное блюдо

Оладьи из кабачков хорошо сочетаются со сметаной или любым другим соусом.

Кабачковые оладьи – нежные, мягкие, с пикантным овощным вкусом.

Румяные оладьи из кабачков можно подать как самостоятельное блюдо на завтрак или ланч со сметаной, грибным соусом, майонезом или любыми другими сливочными или молочными соусами. Можно их также использовать как гарнир к мясным блюдам.

Классические оладьи из кабачков

Кабачки - 500 г

Лук репчатый (большой) - 2 шт.

Яйца куриные - 2 шт.

Мука (с горкой) - 4 ст. л.

Соль - по вкусу

Кабачки натереть на крупной терке. Лук натереть на крупной терке и добавить к кабачкам. Разбить 2 яйца. Всыпать муку.

Читайте такжеАроматный фаршированный картофель: как приготовить сытное блюдо

Сковороду поставить на плиту, вылить подсолнечное масло и хорошо разогреть.

Когда сковорода нагреется, добавить в тесто соль по вкусу (примерно 0,5-1 чайной ложки без горки). Быстро все перемешать до однородной массы.

Ложкой выложить кабачковую массу на сковороду и накрыть крышкой. Жарить с 2-х сторон по 1,5-3 минуты (в зависимости от плиты) до розового цвета. Очень аккуратно переворачивать широкой лопаткой, чтобы оладьи не развалились.

Выложить на бумажное полотенце и накрыть им сверху, чтобы избавиться от лишнего жира.

Готовые оладьи выложить на тарелку и дать остыть. Подавать вкусные кабачковые оладьи можно со сметаной.

Кабачковые оладьи с сыром

Кабачок (средний) - 1 шт.

Яйцо куриное - 2 шт.

Мука - 2-3 ст. л.

Сыр твердый (натертый) - 100 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное

Натереть на крупной терке кабачки и посолить.

В другой миске взбить яйца. Всыпать муку и перец. Тесто должно получиться не очень густым. Добавить натертый на мелкой терке сыр. Хорошо перемешать.

Хорошо отжать кабачки от лишней влаги и соединить с тестом. Хорошенько перемешать.

Разогреть сковородку, выложить тесто ложкой и обжаривать до золотистого цвета. Готовые оладьи сложить в тарелку и накрыть крышкой, чтобы заблаговременно не остыли.

Оладьи кабачковые на кефире

Кабачок (молодой) - 1 шт.

Яйцо куриное - 2 шт.

Кефир (кислое молоко) - 1 ст.

Мука - 6 ст. л.

Сода - 0,5 ч. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Сахар - 1 ст. л.

Очищенный кабачок натереть на крупной терке. Добавить в яйца с содой.

Вымесить вилкой, добавить сахар, соль и кефир. Всыпать муку, все тщательно перемешать и пожарить на растительном масле.

Кабачковые оладьи с сыром и морковью

Кабачки - 450 г

Морковь - 120 г

Лук репчатый - 65 г

Сыр - 50 г

Чеснок - 1 зубчик

Мука - 2-3 ст. л.

Яйцо - 1 шт.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное - для обжаривания

Листья петрушки и укропа мелко нарезать. Сыр натереть на терке. Очистить кабачок, морковь и лук.

Натереть на терке кабачок, морковь и лук. Посолить, перемешать. Оставить на 10 минут. Затем отжать выделившийся сок.

Добавить к овощам сыр, нарезанную зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Вбить яйцо, поперчить и перемешать.

Всыпать 2 столовые ложки муки (с горкой). Если тесто очень жидкое, можно добавить еще 1 ложку муки. Все хорошо перемешать.

Сковороду поставить на огонь, влить растительное масло и хорошо разогреть. Выкладывать тесто столовой ложкой на сковороду, и жарить оладьи на умеренном огне с двух сторон до золотистого цвета.

Кабачковые оладьи, запеченные с мясом и сыром

Кабачки (среднего размера) - 2 шт.

Яйца куриные - 2 шт.

Мука - 3 ст. л.

Помидор (большой) - 1 шт.

Мясо (отварное или печеное) - 200 г

Сыр твердый - 100-150 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное (для жарки оладий)

Укроп (для украшения)

Натереть на большой терке кабачки, посолить, чтобы пустили сок. Ложкой вычерпать сок или слить его. Добавить яйца, муку и перец по вкусу. Хорошо вымешать.

Пожарить оладьи в сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

Читайте такжеВкусная подлива с мясом: как приготовить аппетитное блюдо

Отварное или печеное мясо нарезать кусочками. Помидор тонко нарезать. Сыр натереть на крупной терке.

Противень застелить пергаментом, выложить на него оладьи, сверху на каждую положить мясо. Далее ломтики помидора. Посыпать сыром и отправить запекать в духовку до расплавления сыра (минут на 10). Запеченные оладьи посыпать мелко нарезанным укропом.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram