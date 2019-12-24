"Киевляне готовы к реальному самоуправлению": Ткаченко запустил собственный видеоблог на Youtube (видео)

В первом выпуске он обозначил наиболее острые проблемы киевлян, а также объяснил важность принятия Закона о столице.

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко запустил собственный видеоблог на Youtube под названием O.Tkachenko.kyiv.

«Уже четыре месяца я депутат нового парламента. Даже целый глава комитета. Поверьте, с тех пор моя жизнь изменилась коренным образом. Возможно, и вам будет интересно взглянуть на власть изнутри? Для этого и завожу этот видеоблог, который может стать платформой нашего с вами общения», - говорит Ткаченко во вступительном слове.

В ролике депутат отмечает, что главной проблемой киевлян является безразличие властей и коррупция, которые проявляются в хаотичной застройке и неопрятном состоянии города.

«Высотки натыканы тут и там, дороги, которых нет, и горячая вода отсутствует днями и месяцами. И МАФы, и наливайки, и мусор. А все потому что власти безразлично», - говорит он.

Как пример безразличия Ткаченко приводит Подольско-Воскресенский мост, который никак не достроят уже 26 лет. Альтернатива - Варшава, где за год было введено в эксплуатацию девять станций метро. В то же время, в Киеве – ни одной, - рассказывает депутат.

«Почему в европейских столицах живется лучше, чем в Киеве? Да что там европейских – даже в Харькове, Львове и даже в Виннице. Только потому что власть в этих городах принадлежит горожанам. Поэтому я решил начать с Закона о столице», - говорит Ткаченко.

«Как на самом деле пишутся законы? Собираются депутаты "Слуги народа" от Киева, конечно, с другими коллегами по партии и пишут проект. Потом начинается настоящий ад. Десятки экспертов, сотни часов рабочих групп. И только после этого закон готов к принятию в первом чтении. Хотя, на самом деле, самыми важными были встречи с киевлянами. Это более тысячи человек, десятки тысяч в соцсетях. Мы приняли более двух десятков поправок для этого закона, которые поступили непосредственно от киевлян. Приятно поразили. Киевляне готовы к реальному самоуправлению, европейскому самоуправлению в городе. Как на самом деле кипы бумаг могут изменить нашу жизнь на качественную и новую? - Просто. Новый закон - новые правила», - рассказывает Ткаченко.

Также он в общих чертах обрисовал, как на практике будет действовать закон.

«Деснянский район, Троещина. И я здесь когда-то жил. 370 тысяч жителей – население всей Исландии. В Киеве десять таких «исландий». Как за этим усмотреть? Возвращаем власть в районы и распределяем городской бюджет. На месте же хорошо и лучше видно кто и где «устал». Как сегодня принимаются решения в Киеве? Государственную администрацию назначает президент по представлению Кабмина, почти ничего не решает мэр, а еще есть депутаты, которые распределяют землю. По новому закону все иначе. Вся полнота власти в городе будет принадлежать мэру», - рассказывает депутат.

«Все будет развиваться зонами, где есть место и для зон отдыха, и деловых центров, университетов и детских садов. И, конечно, качественные дорожные развязки. И сюрприз для застройщиков: хотите строить в историческом центре города? Больше не получится. Попробуйте еще пройти жесткий архитектурный конкурс. В каждом районе появится современный центр социальных услуг, и не нужно будет каждый раз ездить за этим на Крещатик. А еще – мониторинг: воздуха, земли, воды, строительства, и еще – мостов», - заявил Ткаченко в ролике.