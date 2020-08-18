Наше имя будет в истории. Обзор Total War Saga: Troy

Когда студия Creative Assembly объявила о создании линейки Saga в рамках франшизы Total War, это звучало неплохо. Идея разрабатывать проекты по тем же канонам, но брать за основу более узкие исторические периоды и локальные конфликты, ощущалась свежо. Сразу становилось понятно, что в таких играх компании придется работать не вширь, а вглубь. В них не удастся впечатлить пользователя за счет размеров карты или разнообразия воинских отрядов. Придется экспериментировать, улучшать и дорабатывать привычные аспекты, а также внедрять новшества. Первая игра из линейки Saga, Thrones of Britannia, получилась не слишком успешной. Многие жаловались на проблемы с поведением искусственного интеллекта и неотполированный баланс. Какими-то свежими механиками она тоже не смогла похвастаться, разве проработке отрядов со щитами уделили больше внимания, повысив их роль в сражениях.

Первый блин комом не остановил Creative Assembly, и осенью 2019 года она анонсировала Total War Saga: Troy. Стратегия о знаменитой Троянской войне мгновенно привлекла внимание любителей греческой мифологии. А во время рекламной кампании разработчики демонстрировали множество нововведений, которые они добавили в свой проект. На тот момент казалось, что игра станет работой над ошибками. Уж слишком интересными выглядели отдельные реализованные идеи. Так ли это на самом деле? Маленький спойлер: да, но с оговорками. А если хочется узнать все подробности о Total War Saga: Troy, тогда продолжайте читать этот обзор. В нем мы детально расскажем, каким получился проект, и достоин ли он внимания ценителей стратегий.

Герои, окутанные легендами

Для начала важно отметить, что свежее творение Creative Assembly, хоть и обладает множеством новшеств, революцию не совершает. Оно выстроено на привычном для Total War фундаменте: игрок управляет государством в пошаговом режиме, проводит операции на глобальной карте, занимается развитием поселений, расширением границ державы и участвует в сражениях, которые проходят в режиме реального времени. Эта базовая концепция нерушима и вряд ли когда-нибудь изменится. Слишком уж хорошо она себя зарекомендовала в уже более чем десяти стратегиях серии.

Однако Troy сумеет удивить не один раз, и впервые игра это сделает на экране начала кампании. В свежем проекте пользователь выбирает не фракцию, а конкретного героя. Если быть точнее, то речь об известных исторических личностях тех времен, имена которых дошли до нас благодаря бессмертной «Илиаде» Гомера. Они представляют две стороны конфликта — троянцев и данайцев (так называли греков в Античности). От первых в стратегии представлены Гектор, Парис, Эней и Сарпедон, а от вторых – Ахиллес, Одиссей, Менелай и Агамемнон.

Каждый из героев управляет конкретным регионом в той или иной части карты. Однако выбор персонажа влияет не только на территорию, которая попадает под управление игрока. У всех представленных исторических личностей есть по две уникальных особенности. Игнорировать их не получится, так как при должном использовании они дают слишком приятные бонусы. Например, Гектор и Парис соревнуются за престол Трои. Своими разнообразными действиями царевичи могут зарабатывать очки благосклонности Приама — их отца и властителя в легендарном городе. Герои также вольны устраивать козни друг другу, чтобы получить преимущество.

Вторая особенность Гектора — возможность искать союзников и создавать конфедерацию против греков. Чем больше фракций в нее войдет, тем могущественнее станет держава персонажа. За счет такой механики царевич быстро превращается в заметную угрозу, когда играешь за греков — я в этом успел неоднократно убедиться. У предводителей среди данайцев тоже есть интересные особенности. Менелай может нанимать юнитов фракции, с которой заключил оборонительный или военный союз. Агамемнон способен делать государства своими вассалами и взимать с них дань. А Одиссей должен высылать шпионов на вражескую территорию и строить там убежища, чтобы нанимать отряды противника. Благодаря разнообразию возможностей в Total War Saga: Troy хочется хотя бы немного поиграть за каждого из доступных предводителей.

Здесь нам предстоит воевать

После выбора героя пользователь появляется на глобальной карте. Она представлена куском территории вокруг Эгейского моря и включает Грецию, Ионические острова и часть современной Турции. По меркам Rome II или Three Kingdoms, это сущая мелочь. Однако карта в Troy гораздо более детально проработана, и на ней расположено большое количество городов. В Греции, к примеру, на путешествие между соседними поселениями армия тратит преимущественно один или два хода. Рельеф на глобальной карте разнообразен: присутствуют горы, водоемы, леса и равнины. От типа местности зависит, как далеко сможет дойти армия или юнит, хотя этот элемент для серии совсем не нов. Благодаря плотности городов и проработке карты проект не кажется небольшим ответвлением. Troy получилась довольно масштабной, и на прохождение одной кампании в ней придется потратить от 30 до 40 часов в зависимости от избранной фракции и сложности.

Изначально под управление игрока попадают лишь несколько городов — два или три, однако рядом всегда есть бедовая фракция, за счет которой можно сразу же расширить границы государства. Деление карты на регионы сделано по той же схеме, которая впервые была реализована в Rome II. Каждая отдельная локация имеет свою столицу и два или три мелких поселения. В главном городе находится центральное здание, вокруг которого выстраивается развитие всей провинции. Когда количество населения (за его приростом нужно следить постоянно) достигает определенной точки, появляется возможность улучшить основную постройку. Она дает самые разнообразные бонусы, но главный из них – увеличение количества мест под сооружения. В столице можно возводить до восьми зданий, а в других городках регионах в два раза меньше. Чем больше ячеек доступно, тем лучше для пользователя, так как можно выбирать постройки, обеспечивающие конкретные нужды.

Испаряющиеся ресурсы

Сооружения в Total War Saga: Troy условно делятся на три типа: экономические, административно-культурные и военные. Первые выступают основой благосостояния государства, так как они отвечают за добычу ресурсов. И вот здесь пришла пора рассказать об одном из самых важных изменений в проекте по сравнению с предыдущими частями франшизы.

В Total War Saga: Troy нет привычной торговли и золота, как главной расходуемой единицы. Creative Assembly в своей свежей игре реализовала сразу пять видов ресурсов: продовольствие, дерево, камень, бронзу и золото. Каждый тип «валюты» тратится на те или иные нужды. Древесина, к примеру, выступают основой при возведении почти что всех зданий. Однако для сооружения улучшенных построек зачастую нужен камень. А продовольствие используется для вербовки и содержания армий.

Добываются расходуемые материалы в маленьких поселениях — каждое из них приносит в казну один тип ресурсов. Столицы склады не пополняют, но в них можно возводить уникальные здания, которые увеличивают добычу в остальных городах региона. Такая перекройка экономической системы повлекла за собой ряд важных изменений. Размер налогов в Total War Saga: Tory установить нельзя — можно только включить или отключить добычу ископаемых и продовольствия в регионе. Торговые договоры между фракциями тоже канули в Лету, а на смену им пришел бартер ресурсов. Он бывает разовым или на несколько ходов, причем последний способен улучшить отношения между державами. Еще с помощью этой механики можно делать как бы пожертвования другим государствам в попытке задобрить их.

И уж не знаю, для баланса ли это сделано или с целью специально растянуть игровой процесс, но ресурсов очень часто не хватает. На начальном этапе не получается позволить себе содержать две укомплектованные армии. Такая прерогатива появляется только после оккупации пятнадцати поселений. Не спасают и эдикты – указы, которые можно выдавать в целиком захваченном регионе. Они делятся на пять типов, и один позволяет повысить добычу ресурсов на 5%. Остальные дают прибавки к другим аспектам: действиям агентов, счастью, почитанию богов и влиянию. Обо всех этих элементах геймплея еще пойдет подробный разговор.

Из-за немного странного баланса получается следующий результат: при сорока захваченных городах едва удается содержать шесть или семь чуть более, чем наполовину укомплектованных армий с героями. Воевать в таких условиях с тем же Гектором или Ахиллесом крайне сложно. А если еще и Ипполита со своими амазонками войну объявит, то становится просто невыносимо. Не имея на тот момент сильных союзников, игрок рискует оказаться в тупике и начать быстро терять захваченные регионы.

В такой ситуации можно легко прийти к проигрышу. Контролировать территорию большого государства в Total War Saga: Troy попросту нереально, не говоря уже о параллельных военных действиях. Набрать большую армию и уйти в минус по доходам продовольствия, что сделать крайне легко, тоже не вариант. Отряды в войсках при таком раскладе начнут каждый ход терять юнитов, и совсем скоро от этих боевых единиц не будет толку. Агамемнону в этом плане гораздо проще, так как можно обзавестись вассалами и брать с них дань. Да и то при злоупотреблении механикой подчиненные превращаются в противников. А что делать остальным — большой вопрос. Здесь может спасти грамотный менеджмент ресурсов. В спокойный период их накапливаешь, а потом тратишь, как наступает время воевать. Однако просчитать все довольно сложно, да и веселым занятие не назовешь.

Улучшения зданий, кстати, тоже дают слишком малые прибавки. Этот процесс в игре устроен стандартным для серии образом: ждешь, пока накопится нужное количество населения, после чего тратишь указанное число ресурсов и прокачиваешь постройку на один уровень. Доступ к апгрейдам во всей провинции открывается после улучшения центрального здания в столице. Прокачка, как и возведение, длится до пяти ходов.

Счастливые жители, боги и агенты

Административно-культурные сооружения связаны с параметрами счастья и влияния. Первый показывает, насколько довольно поселение в каждой отдельной области. Если отметка падает до -100, то начнется бунт, и игроку придется вводить войска для его подавления. Игнорировать восстания нельзя, так как революционеры захватят область и оснуют собственную фракцию.

С этим, кстати, в проекте редко возникают большие проблемы. За мою кампанию только однажды уровень недовольства в провинции приблизился к критическому. Что касается влияния, то оно нужно для достижения победы «по Гомеру». Игроку придется довести показатель до 60 % в конкретных провинциях. Правда, это только одно из нескольких условий. Другие заключаются в захвате городов и выполнении эпических заданий.

Последние неплохо передают историю Троянской войны со стороны персонажа, которого выбрал игрок. Например, если взять Агамемнона, то в один момент придется пожертвовать дочерью, а иначе можно получить серьезные штрафы к передвижению по морю и другим показателям. Есть также вариант «тотальной победы» с захватом сотни провинций, включая указанные города. По какому пути идти — решать только игроку, хотелось бы мне сказать. Но по факту много воевать все равно приходится, а выбор принимаешь уже после захвата 70-80 поселений.

Параллельно с повышением счастья и влияния административно-культурные постройки позволяют нанимать агентов – жриц, посланников и шпионов. Они способны накладывать положительные эффекты на свои армии и поселения, ограничивать передвижение и создавать небоевые потери во вражеских войсках, а также взаимодействовать с чужими агентами. Далеко не все из их действий можно назвать в равной степени полезными, однако отравление колодцев в армиях и подстрекательство в городах позволяет сильно ослабить противника, возможно, даже чересчур. Именно поэтому в походе прокаченные шпионы ценятся чуть ли не сильнее десятка отрядов.

Кроме обычных агентов, есть эпические — адаптированные под исторический сеттинг мифические существа, например, сатир. Они могут выполнить лишь одно задание, зато со 100 % шансом. То есть провала, которым нередко огорчают обычные агенты, не случится. Естественно, при таком раскладе ценность сатира и его коллег вырастает. Чтобы обзавестись эпическими юнитами из этой категории, нужно соорудить специальные здания или добиться конкретного уровня почитания у одного из богов. Это очередная новая механика в Total War Saga: Troy. С помощью сооружения храмов, обрядов жриц и проведения гекатомб можно достичь благосклонности семи олимпийцев. В зависимости от избранного божества и уровня почитания пользователь будет получать прибавки.

Лично я старался задабривать Афину, Ареса и Зевса, чтобы усилить свои армии и заручиться преимуществом в дипломатических отношениях. Дополнительные бонусы можно получить с помощью молитв богам, однако они действуют не на постоянной основе, а лишь несколько ходов. Взаимодействие с олимпийцами — это очередной инструмент для реализации своих планов и изменения ситуации в державе. Правда, чтобы добиться хороших прибавок, придется потратить немало ресурсов, поэтому выбирать покровителя нужно с умом.

Завершая тему развития своего государства, стоит упомянуть «царские указы». Это, по сути, глобальная прокачка. Пользователь открывает специальное окно и в пяти категориях постепенно обретает бонусы. Они вступают в силу после определенного количества ходов, но за их получение, как правило, ничего не нужно отдавать. Лишь финальные, то есть самые важные апгрейды, требуют траты ресурсов.

Милорд, к вам гонец

Из текста уже давно стало понятно, что на глобальной карте присутствует много фракций под управлением ИИ. Взаимодействие с ними происходит посредством дипломатии, которая претерпела несколько изменений. С другими державами по-прежнему можно заключать союзы, договоры о ненападении, развязывать войну, обмениваться правом прохода через свою территорию и так далее. Однако в Troy каждому действию присуждается плюсовой или минусовой рейтинг. Если количество баллов отрицательное, то предложение не удастся сделать, разве только воспользоваться ультиматумом «примите, или будет война». Вариант такой себе, особенно когда договариваешься с важным союзником.

На дипломатию также влияют отношения между державами. Они формируются в процессе развития, но стоит учитывать, что чем активнее расширяется государство, тем враждебнее становятся сторонние фракции. Благо верных союзников это почти не касается. Главное, почаще с ними меняться ресурсами и устраивать совместные походы, и тогда удара в спину произойдет. А вот если с соседями не дружить, то они в определенный момент нападут, причем тогда, когда уже идет война, и все армии находятся в совершенно другой части государства. Ох и долго же я расхлебывал такие действия со стороны двух территориально ближайших фракций. Пришлось даже откатиться на несколько ходов назад, чтобы внести нужные изменения и хоть как-то подготовиться к сражениям на два фронта. Собственно, в этом плюс искусственного интеллекта в плане действий на глобальной карте — он не дает толком расслабиться. Если играть за греков, то в один момент из-за моря приплывут укомплектованные армии Гектора, Париса и Энея. Придется в спешке занимать оборону и договариваться с другими данайцами, среди которых Агамемнон и Ахиллес в приоритете.

Правда, не все действия ИИ на глобальной карте хочется похвалить. Порой фракции объявляют войну после заключенного с ними договора о ненападении посредством отданной провинции. А бывает, что державы совершают абсолютно случайные и бесцельные передвижения своих армий по морю и суше.

Это война!

Ну да ладно, столько уже было сказано о военных действиях, что пора переходить к ним. Сражения в режиме реального времени выступают важным пластом любой Total War, и Troy здесь не исключение. Пользователь в своих городах строит и улучшает военные здания, чтобы получить доступ к определенным типам отрядов. Они нанимаются во всех провинциях, где есть соответствующие сооружения. За один ход в регионе можно вербовать ограниченное количество групп юнитов — от трех до восьми в зависимости от прокачки.

В Troy ставка делается на пехоту и стрелковые отряды, поэтому войска обычно формируются из пращников, копейщиков, лучников и мечников. Есть еще парни с дубинками, стандартное ополчение, особые отряды конкретного героя и так далее. Наем кавалерии в игре больше выступает исключением, чем правилом. Конные отряды – это колесницы и «кентавры». Последние представляют собой быстрых лучников и выступают очередным фрагментом адаптации мифов в игре. Похожая история с минотавром, который в Troy реализован в качестве огромного бойца со шлемом в виде головы быка.

Внедрить много кавалерии в войско попросту не получится — не хватит ресурсов. Содержать их слишком дорого, хотя два или три отряда колесниц рекомендуется брать с собой. При грамотном управлении они способны изменить ход сражения. Лично меня фланговые атаки этих отрядов нередко выручали. Главное, не дать колесницам застрять в гуще битвы, а иначе юниты превратятся в легкую мишень. Эффективность остальных отрядов тоже зависит от сноровки игрока. Однако о старых добрых принципах ведения боя в Total War тоже не стоит забывать: лучникам удобно на возвышенности, щитоносцы хорошо показывают себя в авангарде, атаки с тыла и окружение позволяют быстро получить преимущество над врагом и так далее. Карты, на которых ведутся противостояния, получились компактными, но разнообразными. Простора для реализации тактического плана они предоставляют достаточно.

Искусственный интеллект врагов ведет себя более-менее корректно. Противник не способен удивить изящными маневрами, и его намерения легко читаются, но и каких-то серьезных недочетов не замечено. По крайней мере, у меня ИИ всегда пытался сражаться на достойном уровне и возвращал в драку отряды, у которых после бегства восстанавливался боевой дух. Разве что под обстрелом лучников враги иногда слишком долго стоят и не пытаются реагировать.

Возглавляют армии герои, выступающие отдельными боевыми единицами. В сражениях и при захвате поселений они получают опыт и уровни. Прокачка персонажей сводится к выбору одной из двух предложенных способностей, к которой за дополнительное очко навыков можно добавить специализацию. Активные умения, получаемые персонажем при покупке улучшений, не стоит игнорировать. В бою они дают неплохие бонусы герою, а иногда и окружающим его отрядам. Здесь все зависит от класса персонажа и избранных навыков. Еще герои имеют ультимативную способность, которая называется Артистейл. Она активируется после накопления ярости в сражении и увеличивает все показатели предводителя в два раза. Собственно, здесь Troy шагает на территорию RPG.

После боя персонажи также получают прибавки к разным характеристикам, обзаводятся снаряжением и спутниками, дающими еще больше бонусов. При желании пользователь волен детально изучить параметры каждого героя и подобрать для него самые подходящие отряды. Тогда получится создать едва ли не идеальную армию. Единственный минус во всем этом — количество видов юнитов. В Troy даже близко нет такого разнообразия, как в Shogun II или Rome II.

Визуальная составляющая

С графикой у игры полный порядок. Детализация, проработка текстур, освещение – все параметры на высоте. Однако визуальное пиршество дорого обходится: на мощных системах кадровая частота колеблется от 40 до 50 кадров/с на высоких настройках. Для Total War это стандартная история, но отметить недочет все же нужно. К другим минусам в плане технической реализации стоит отнести не самые качественные анимации движений бойцов и интерфейс, к которому сложно привыкнуть. Что касается саундтрека, то он просто не напрягает. Как для фона композиции подобраны хорошо, а большего и не требуется.

Выводы

Буду краток. Любителям серии Total War однозначно стоит попробовать «Трою». Она предложила немало весомых новшеств, а также попыталась доработать и улучшить уже существующие аспекты. Геймплей в проекте увлекает, причем это касается как пошаговой части, так и сражений в режиме реального времени. По мелочам минусов в игре наберется немало, и все они описаны в тексте, поэтому повторяться нет смысла. Гораздо важнее, что отрицательные стороны и близко не перекрывают положительные. Troy даже можно советовать людям, которые раньше не пробовали стратегии, но хотят окунуться в мир больших баталий и вдумчивого геймплея. Как точка входа в серию она может неплохо сработать, только лучше выбрать легкий уровень сложности и такие же стартовые условия.

Оценка УНИАН: 8/10

Назар Степорук