Игры по фильмам. От квадратных колес в «Матрице» до сухопутных сражений в «Пиратах Карибского моря»

Делать игры по кинолицензии – давняя практика. Еще в начале 80-х разработчики начали паразитировать на популярности успешных лент. Однако технологии были тогда на таком уровне, что игрокам требовалась недюжинная фантазия, чтобы представить, что квадратные убогие человечки – это герои их любимых фильмов.

Так, к примеру, игра «Чужой» по одноименному фильму была просто бездарным клоном Pac Man, а E.T. the Extra-Terrestrial, созданная по мотивам «Инопланетянина» Стивена Спилберга, стала совсем уж лютым кошмаром, вогнавшим индустрию компьютерных игр в глубочайший кризис.

Со временем графика стала улучшаться и на рынок вышли бесконечные игры в жанре beat 'em up, где Бэтмен, Робокоп или прочие киногерои бегали по городу и сражались с противниками. Хотя встречались и занимательные экземпляры. Вот, как «Индиана Джонс и последний крестовый поход», где можно было смачно залепить Гитлеру по роже. Игроку, конечно, засчитывали поражение, но оно того стоило. Сам по себе «Последний крестовый поход» - это был графический квест с не самой удобной, по сегодняшним меркам, системой управления. Но он и подобные проекты выделялись на фоне однообразных beat 'em up.

В целом игры по фильмам создаются, чтобы охватить больше аудитории и заработать денег на сопутствующих продуктах, которыми эти игры и являются. Зачастую, такие проекты звезд с неба не хватают. Взять ту же серию игр по Гарри Поттеру – большая часть из них один в один копирует фильмы, только выглядят хуже из-за плохой графики. Однако иногда разработчики ответственно подходят к созданию проектов по кинолицензии, и тогда получаются достойные игры. Именно о таких проектах наша подборка. Двигаться мы будем от худших игр к лучшим.

Игры по «Матрице»

Переход в новое тысячелетие сопровождался невиданным хайпом вокруг трилогии «Матрица». Появление игр по лицензии было только делом времени. Что интересно, к разработке подключились даже авторы картины.

В 2003 году создатели популярного в 90-х платформера «Червяк Джим» выпустили Enter the Matrix. Более того, специально для игры братья Вачовски (на тот момент еще братья) отсняли живые ролики с актерами. В них персонажи Ниобе и Призрак (они, кстати, главные герои игры) на борту корабля «Осирис» бросают друг другу пафосные фразы и заходят в матрицу. Действие в матрице уже показано на движке игры – и тут никакому Избранному не справится с настолько убогим уровнем графики. Чего только стоят квадратные колеса на машине! Такого не было даже во второсортных The Simpsons Hit & Run, а что уже говорить про GTA: Vice City, вышедшей в том же году. Именно за графику многие и ругали Enter the Matrix. Но было и за что похвалить игру, в частности, саундтрек, диалоги и бои с красочным буллет-таймом. Было видно, что игру заканчивали в спешке, но в целом она неплохо продалась.

Следующей игрой по «Матрице» стала The Matrix: Path of Neo. К ее разработке также подключились Вачовски, которые написали сценарий. Хотя сценарием это назвать сложно. По сути, Path of Neo – это набор сцен из трилогии, с участием Нео. Только в финале, после драки с агентом Смитом, игроку нужно одолеть еще и Мега Смита – ожившее гигантское нечто, собранное из обломков зданий, машин и прочего мусора. Даже любителей уклоняться от пуль в слоу-мо игра не впечатляла, а про печальную ММО - The Matrix Online и вспоминать не хочется. Так что относительно неплохой игрой по «Матрице» стоит считать разве что Enter the Matrix.

Игры по «Пиратам Карибского моря»

Еще одна громкая развлекательная франшиза – «Пираты Карибского моря» - породила около десяти игр разной степени паршивости. Но и среди них можно было отыскать жемчужины. Ведь, по сути, «Пираты…» – это благодатная почва для игр. Корабельная романтика, просоленные морские волки, абордажные сражения – смекаешь?

В целом, качественных игр на морскую тематику выходило катастрофически мало. Вспомните, как освежилась серия Assassin's Creed с выходом четвертой части Black Flag, где можно было бороздить моря и устраивать эффектные корабельные баталии. Но то в 2013 году. А в далеком 2003-м, когда вышли первые «Пираты Карибского моря», игроки вынуждены были страдать на суше.

Однако громкая франшиза от Disney, с Кирой Найтли, Орландо Блумом и Джонни Деппом в главных ролях просто не могла не получить свою игру. В один год с выходом фильма состоялся релиз сразу двух очень разных проектов по мотивам «Пиратов Карибского моря».

Первая игра, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, вышла для Game Boy Advance и рассказывала о приключениях капитана Джека Воробья после того, как его предала команда и высадила на острове. И хоть разработчики позиционировали ее как файтинг, по сути, она была изометрической адвенчурой, где герою постоянно приходилось нелепо сражаться на саблях с британскими гвардейцами. Но самое веселое было в том, что игра не могла сохранять прогресс, поэтому после каждого пройденного уровня на экране появлялся длинный набор цифр. Их предстояло запомнить, чтобы, вернувшись к игре, можно было попасть на нужный уровень.

Еще хуже было то, что весь геймплей The Curse of the Black Pearl происходил на суше. Стоит ли говорить, что игру приняли прохладно?

Интересно, что издавала The Curse of the Black Pearl компания Disney Interactive. Она же выступила издателем и для другой игры по лицензии, которая тоже вышла в 2003 году.

Вторая игра так и называлась «Пираты карибского моря» и только наклейка поверх диска подсказывала игрокам, что на самом деле – это «Корсары 2». Ее создала компания «Акелла». Изначально разработчики делали сиквел к своей игре «Корсары». А Disney срочно требовалась игра с пиратской тематикой. Звезды сошлись, название сменилось, и так появилась одна из лучших игр по «Пиратам Карибского моря», которая почти не имеет никакого отношения к фильму. Кроме названия, игра получила от голливудского блокбастера корабль «Черная жемчужина», с которым можно сразится в финале, а также пару упоминаний о капитане Барбосса.

Сама же игра рассказывает о Натаниэле Хоуке, который, волею судеб, попадает в британскую колонию Оксбэй, где оказывается втянут в конфликт между англичанами и французами. Архипелаг, по которому игрок может свободно передвигаться, состоит из восьми островов. На каждом острове есть город, в котором можно побродить, взять дополнительные задания. Кроме того, можно двинуться вглубь острова, в джунгли, там поискать клад в пещере, подраться с бандитами, а в ночное время со скелетами – еще одна отсылочка к фильму.

Передвигаться между островами можно на своем корабле. Тут выбор велик – от дырявого баркаса с парой жалких пушек до военного фрегата или громадного галеона. Корабль можно купить или же захватить. Помимо прочего, на нем можно перевозить товары из одного порта в другой и зарабатывать на продаже фруктов, табака и даже рабов.

Ну, и морские сражения, где нужно учитывать даже направление ветра и количество команды на борту.

Конечно, мы соврем, если скажем, что у «Корсаров 2» не было минусов. Но на то время – это была уникальная игра. На суше – это был экшн/РПГ с видом от третьего лица, в открытом море – игра напоминала «Пиратов» Сида Майера, а в корабельных сражениях – это был экшн, похожий на Assassin's Creed IV: Black Flag – без акробатики и с поправкой на время, естественно.

Игра получилась удачной, и фанаты помнят ее до сих пор, в отличие от тех же Dead Man’s Chest для PSP или Pirates of the Caribbean: At World’s End.

Игры по франшизе «Чужой»

Игр по серии фильмов «Чужой» вышло немало. Но все они так или иначе пытались быть шутерами, из-за чего теряли весь хоррор-элемент первоисточника. Только одна игра стала по-настоящему достойна культового первого фильма Ридли Скотта. Это Alien: Isolation.

Вместо того, чтобы слепо копировать сюжеты фильмов, Isolation предложила свою историю. Сюжет стартует спустя 15 лет после исчезновения корабля «Ностромо», того самого, на котором летела в фильме Элен Рипли. Ее дочь – Аманда, трудится техником на космических буксирах в корпорации Weyland-Yutani и не оставляет попыток отыскать пропавшую мать. Однажды андроид компании доставляет на станцию «Севастополь» черный ящик с корабля «Ностромо». Аманда, естественно, спешит на станцию, чтобы пролить свет на судьбу матери. Тут-то и начинается самое интересное.

По прибытии на «Севастополь», Аманда обнаруживает, что станция практически опустела, только кое-где еще прячутся выжившие и не слишком гостеприимные жители. Очень быстро выясняется, что на станцию проник Чужой – инопланетная тварь, способная убить любого на своем пути. И Аманда с ним заперта здесь. Оружия нет, боевых навыков тоже. Остается только прятаться и попытаться найти способ покинуть «Севастополь».

Alien: Isolation повезло. Она разрабатывалась во времена моды на жанр survival horror, где главной фишкой было не перестрелять всех тварей, а выжить, не имея возможности убить монстра. Именно поэтому в Isolation Чужой неуязвим. Но с ним все еще можно бороться. Его можно обмануть или отпугнуть огнем. Но лучше всего избегать контакта. Особенно напряженными вышли ситуации, когда приходится прятаться в шкафчике для вещей, пока Чужой рыскает по каюте. Но страшнее, когда монстра нет рядом. Ты один, посреди огромной космической станции, вокруг темнота и ты постоянно смотришь на радар, в попытке отследить, кто к тебе приближается. Ощущение беспомощности и безысходности не покидает на протяжении всей игры.

Также разработчики проделали огромную работу по созданию правильной атмосферы и качественных декораций. Они как будто прямиком попали в игру из фильма. Все детали интерьера, вплоть до фигурок на столе и обивки стен, заставляют поверить, что вы внутри ленты Ридли Скотта.

Еще одним плюсом игры стали дополнительные миссии, в которых можно сыграть за саму Рипли. Свою внешность и голос ей подарила актриса Сигурни Уивер, сыгравшая в оригинальной ленте и последующих сиквелах. Так что Alien: Isolation – одна из немногих действительно крутых игр по фильмам.

Игры по «Звездным Войнам»

Самая плодовитая франшиза - «Звездные войны» - породила бесчисленное множество игр разных жанров – от шутеров и адвенчур до гонок и лего-аркад. Но ни одной из них, даже недавнему Fallen Order, не удалось приблизиться к славе легендарной игры KOTOR.

KOTOR, то есть Knights of the Old Republic – это ролевая игра по мотивам «Звездных войн», которая вполне заслужено получила огромное число наград. В 2003-м ее признала игрой года даже BAFTA.

Действие Knights of the Old Republic происходит почти за 4000 лет до событий, описанных в фильмах. Игра начинается на корабле «Шпиль Эндара», атакованном флотом ситхов над планетой Тарис. Главный герой Карт Онаси спускается на планету с целью найти джедая Бастилу Шан. За ней охотится ученик Темного владыки ситхов – Дарт Малак. Нужно всеми силами не дать ему ее найти.

Как и в случае с Alien: Isolation, создатели KOTOR, студия BioWare решила не копировать сюжет фильмов, а написать историю, произошедшую задолго до появления Люка Скайуокера, Дарта Вейдера и прочих знакомых нам героев. И эта история вышла великолепной. А в добавок к этому, был увлекательный геймплей.

У игроков была небольшая свобода действий – планеты, на которые можно слетать на личном корабле, напарники со своими проблемами, а также возможность стать джедаем или ситхом. К слову, вторая часть игры тоже вышла отличной, хоть ее делала уже другая студия.

