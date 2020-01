Т-вирус, грибы-паразиты, «испанка» и другие смертельные эпидемии в играх

Глобальные эпидемии – это популярная тема в компьютерных играх. Взять хотя бы чуму в A Plague Tale: Innocence и Dishonored или же целую плеяду зомби-проектов от Dying Light до Left 4 Dead. Игр про различные эпидемии так много, что мы решили остановиться только на самых интересных из них.

Plague Inc: Evolved

Начнем наш топ с Plague Inc: Evolved. Как только стали появляться сообщения о коронавирусе, эта игра, вышедшая еще в восемь лет назад, тут же заняла первое место в рейтинге самых популярных платных приложений для iOS в Китае. А прибыль от нее увеличилась на 275%.

Задача этой игры не бороться с эпидемией, а создать ее. Условия победы – уничтожение всего населения планеты путем распространения крайне опасных болезней. У самих болячек тут есть три характеристики: заразность, тяжесть и летальность. Первая влияет на шанс заражения, вторая на сложность создания лекарства, а третья на шанс смерти зараженного. У новичка в распоряжении будут вирусы попроще, от которых и лекарство изобрести смогут, и сдержать распространение успеют. Но кого-то хворь все же свалит с ног – за что игрок получит очки ДНК. За них он сможет усовершенствовать свои умения, добавить новые симптомы и пути передачи заразы. Добавили к тошноте кашель, и вот ваш вирус уже вызывает «фонтанирующую рвоту», благодаря которой заражение охватывает большее количество людей. А больше заболевших, значит, больше трупов – значит, больше очков, которые можно потратить на что-нибудь позабористее. И вскоре в ваших руках уже куда более серьезные штуки. Тут вам и грибок, и паразит, и прион, и даже нано-вирус. Заражаем этой гадостью людей в самолете и отправляем в турне по миру, чтобы наша эпидемия поскорее разбушевалась. Или же можно заразить центры по лечению заболеваний, чтобы врачи не успели найти лекарство.

Конечно, следует понимать, что Plague Inc: Evolved – не жестокая игра, а, в первую очередь, увлекательная стратегия, которая наглядно может информировать общественность о том, каким образом распространяются заболевания. Причем это сделано настолько реалистично, что в 2013 году разработчиков игры пригласили в США в «Центр по контролю заболеваемости», чтобы те прочитали лекцию о моделях распространения эпидемий.

The Last of Us

Как и предыдущая игра в нашей подборке, The Last of Us черпает вдохновение из реального мира. Есть такой гриб Кордицепс. Он не только паразитирует на насекомых, но и подчиняет их своей воле. Звучит, как фантастика, но это правда. Обычно споры Кордицепса попадают на тело, к примеру, муравья и прорастают внутрь его организма. При этом в тело насекомого выделяются определенные вещества алкалоидной группы, которые и заставляют его забыть о своих нуждах и полностью подчиниться паразиту, по сути, превращая носителя в зомби. Пораженные этим грибом муравьи уходят из муравейника, чтобы найти самое благоприятное место для жизни своего хозяина. Когда нужное место найдено, муравей погибает, а из него прорастает гриб, образуя коробочку со спорами. Споры, осыпаясь, попадают на других насекомых, которые, в свою очередь, тоже становятся зараженными.

Кстати, в китайской народной медицине Кордицепс считается афродизиаком и омолаживающим средством. Он вместе с мертвыми телами-носителями входит в состав некоторых китайских блюд. А чуть больше десяти лет назад Кордицепс был настолько востребован в Китае, что за килограмм этих грибов просили 25 тысяч евро.

Разработчики The Last of Us решили представить, а что будет, если такой гриб начнет паразитировать на людях, превращая их в подобие зомби. Так в игре началась эпидемия, во время которой главный герой Джоэл потерял свою дочь. И вот 20 лет спустя, ему поручают привезти девочку Элли к ученым. Так как Элли обладает особым иммунитетом, они хотят разработать вакцину. Но ехать предстоит через всю страну, охваченную эпидемией. Джоэлу и Элли придется столкнуться с зараженными (кстати, их в игре несколько видов).

Есть люди на начальной стадии заражения Кордицепсом – у них грибок только-только начал прорастать из глаз на лицо. Они, зачастую, плохо видят и стараются нападать исподтишка. Но особой угрозы не представляют. Сильно зараженных называют «щелкунами». Из-за гриба на лице они полностью слепы и издают щелчки, чтобы ориентироваться с помощью эхолокации. Они яростные и бьют наверняка. А зараженные на последней стадии покрыты своеобразной броней из грибка и могут кидаться органическими мешочками с микотоксином, ядовитым газом, который постепенно лишает человека жизни. Но страшнее этих монстров оказываются обычные люди – бандиты, охотники, каннибалы. Это тот случай, когда угроза исходит оттуда, откуда ее не ждешь.

В целом, The Last Of Us рассказывает очень жуткую историю про выживание двух людей в суровом мире. Но, в то же время, в этой истории находится место дружбе, преданности и любви. Даже если вокруг бушует эпидемия.

Resident Evil

Ну, и как можно вести подборку про эпидемии, не упомянув легендарный Т-вирус и весь тот апокалипсис, который он устроил в серии игр Resident Evil. Т-вирус появился в секретной лаборатории корпорации Umbrella, расположенной недалеко от города Ракун-сити.

Вирус создавался для того, чтобы влиять на регенерацию клеток и создавать крутых бойцов. Взять того же Немезиса из третьей части Resident Evil – огромный бугай, который легко ломает стены, бодро палит из базуки и не боится пуль. Но большинство заразившихся в полной мере сталкивались еще и с побочным эффектом Т-вируса. У них снижался уровень мозговой деятельности, замедлялась моторика, разлагались ткани, повышался уровень агрессии. А еще им очень хотелось закусить человечиной.

Вырвавшись из лаборатории на свободу, этот вирус устроил настоящую зомби-эпидемию, с ордами ходячих мертвецов, подгнивших собак, языкатых тварей и прочей мерзости, с которой игрокам пришлось разбираться с 1996 года по сей день.

Resident Evil внесла огромный вклад в развитие жанра survival horror. Но, по иронии судьбы, у игры оказались свои побочные эффекты. Главным из них стала серия одноименных фильмов разной степени паршивости, где Мила Йовович сражалась с плохой компьютерной графикой.

Vampyr

Закрывает нашу подборку игра, действие которой происходит в конце Первой Мировой войны. В Европе тогда свирепствовала «испанка» – не какая-то абстрактная уроженка Барселоны, а вполне реальная эпидемия испанского гриппа. Это самая массовая пандемия гриппа за всю историю человечества. Всего за 18 месяцев «испанкой» заразилось почти 30% населения планеты!

Итак, 1918 год. Лондон. Главный герой игры Джонатан Рид, вооружившись клятвой Гиппократа и инструментами для переливания крови, борется за жизнь британцев, заболевших испанским гриппом. Как-то вечером Джонатан просыпается среди кучи трупов и понимает, что очень хочет пить. И, как вы поняли из названия игры, речь не о чае с молоком. Не ведая, что творит, Джонатан накидывается на первую попавшуюся женщину и выпивает ее кровь. Нашему «герою» моментально легчает, туман в глазах рассеивается, и он видит, что убил собственную сестру. Как благородный врач стал вампиром еще предстоит выяснить, но сначала нужно понять, как жить дальше и научиться контролировать себя. Особенно это касается нападений на людей. Выпивая чью-то кровь, Джонатан получает очки опыта. Однако, когда все кругом больны испанкой, от крови мало толку. Поэтому, как врач, Джонатан должен сначала вылечить пациента, а потом уже раздирать его шею клыками.

Но, во имя гуманизма, лучше не побрезговать и выпить крысу, ну, или парочку, если совсем уж жажда замучила. А людей, особенно пациентов лучше спасать от болезней. Ведь если уровень благополучия в одном из районов Лондона ухудшится, то на улицу вылезут всякие кровожадные твари, и тогда придется иметь дело с ними. А для этого нужно пить кровь и прокачивать свои новоприобретенные вампирские способности. Такой выбор в разгар «испанки» приходится делать Джонатану: быть доктором, лечащим пациентов, или кровожадным монстром, способным противостоять прочим жутким тварям.

Сергей Коршунов