Украинские энергетики пытаются стабилизировать ситуацию.

Отключение света в Украине могут стать продолжительными вследствие ракетных ударов России по энергетическим объектам.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире общенационального телемарафона призвал украинцев готовиться к худшему.

"Мы пытаемся сейчас стабилизировать ситуацию. Готовиться, как известно, надо всегда к самому худшему. Мы понимаем, что враг вообще хочет уничтожить нашу энергосистему, вызвать длительные отключения. Мы работаем над тем, чтобы не дать ему это сделать. Поэтому готовиться надо, возможно, к длительным отключениям, но сейчас мы вводим графики, которые являются плановыми и мы будем делать все для того, чтобы отключения были не очень длительными", - подчеркнул он.

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Кудрицкий раскрыл, какова ситуация с обеспечением электричества критических инфраструктурных объектов, таких как больницы и школы.

"Такие объекты являются приоритетными для нас, большинство из них оборудованы автономными источниками питания, поэтому ситуация на этих критических объктах стабилизирована", - рассказал председатель правления "Укрэнерго".

Удары РФ по украинской энергетике

Как сообщал УНИАН, объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. Вследствие этого было разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. Есть проблемы с электро-и водоснабжением.

По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября 2022 года Минэнерго сообщило о том, что агрессор пытается остановить украинские АЭС.

По прогнозам экспертов, аварійне отключение электроэнергии будут происходить до самого конца войны.

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