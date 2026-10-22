До 50 тысяч в октябре: РФ несет рекордные потери на фронте

По данным Генштаба, уже 21 октября РФ понесла рекордные потери.

Октябрь станет рекордным по количеству потерь российских оккупантов в живой силе. Об этом пишет украинский паблик Ukraine context, который связывают с главой ОП Кириллом Будановым.

По данным канала, по итогам октября РФ потеряет более 50 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

"И это и есть те самые "реалии на земле", о которых почему-то в последнее время не упоминает российское руководство", – отмечает канал.

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Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, в течение 21 октября российские захватчики понесли рекордные суточные потери в живой силе за всё время полномасштабной войны. По данным ведомства, РФ потеряла 2250 военнослужащих. Также в Генштабе отметили, что 3 из 5 самых результативных дней с начала войны по количеству российских потерь пришлись на период с сентября по октябрь 2026 года:

21.10.2026 – 2250 человек;

19.12.2024 – 2200 человек;

18.10.2026 – 2100 человек;

27.09.2026 – 2090 человек;

28.11.2024 – 2030 человек.

Всего с начала года российские оккупанты уже потеряли около 363 820 человек в войне в Украине. А общие потери захватчиков с начала полномасштабного вторжения уже достигли отметки в 1 572 790 оккупантов.

Потери РФ

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ теряет около 43 тысяч человек в месяц в войне против Украины. Он отметил, что это число – самое большое за всё время войны. Также президент сообщил, что соотношение потерь составляет от 1 к 7 до 1 к 10.

В то же время аналитики из Института изучения войны отмечают, что, несмотря на рекордные потери, РФ за последние полгода теряет почти вдвое больше территорий, чем Украина. За этот период Силы обороны освободили 300 квадратных километров территории, тогда как РФ захватила 175,54.

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