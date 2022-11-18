Они продлятся не более четырех часов.

В Киеве и по всей территории Украины сегодня, 18 ноября, запланированы стабилизационные энергетические мероприятия, а это значит, что жителей лишат электричества максимум на 4 часа. Все отключения пройдут по графику в случае отсутствия непредвиденных обстоятельств. Если они возникнут, энергетики задействуют аварийные протоколы.

Такой информацией поделился гендиректор компании-поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко на персональной странице на Facebook. Он написал: "Сегодня в Киеве возвращаемся к стабилизационным отключениям. Надеюсь на целый день. Это значит: они должны быть по графику, длиться не более 4 часов подряд. Добавляем хоть немного плановости в жизнь киевлян".

Заявление Коваленко скорректировали и дополнили в "Укрэнерго". Сегодня действительно запланированы лишь стабилизационные отключения энергоснабжения. Однако потребление электричества резко возрастает из-за холодов. Это усложняет и без того непростую работу энергетиков в регионах, где уже частично избавились от последствий массированного удара рашистов 15 ноября.

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"Энергетики вынуждены применить ограничения. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением истерзанной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", — подытожили в "Укрэнерго".

Отключения электричества в Украине: последняя информация

Проблемы с энергоснабжением усугубились после массированной террористической атаки оккупантов 15 ноября. Энергетики трудятся над восстановлением инфраструктуры, однако, по словам президента Владимира Зеленского, 10 миллионов абонентов по-прежнему находятся без света.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил, что в Киевской области электричества может не быть днями. Жителям региона придется довольствоваться плановыми включениями, которые пока получается реализовать лишь на 2-3 часа.

В Киеве 17 ноября поставили антирекорд по ограничениям электричества. Потребление уменьшили на 523 МВт. Сейчас главная задача энергетиков – обеспечение критической инфраструктуры и стабилизация системы.

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