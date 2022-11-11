Украинцев предупредили, что ситуация может измениться

Аварийные отключения света в пятницу, 11 ноября, ввели еще в трех областях Украины. Ситуация в энергосистеме усложнилась из-за последнего удара россиян по энергетической инфраструктуре.

По данным "Укрэнерго", электричества сегодня не будет в Черниговской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях. Предыдущие графики отключений пока не действительны.

Кроме того, ночью и утром аварийные отключения применили в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Пока они прекращены, но продолжают действовать плановые отключения, как и в других областях.

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Украинцев предупредили, что ситуация может измениться.

Ситуация с электроснабжением в Киеве

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко утром 11 ноября сообщил, что в Киеве сегодня, 11 ноября, вводят экстренные отключения света в значительных объемах из-за новых ночных атак на энергообъекты Украины. Поэтому обнародованные графики не будут работать.

Но уже с 12:00 в Киеве начали работать графики отключений.

"Поблагодарите магов-энергетиков, которые на каждом участке делают свою работу", - написал гендиректор YASNO.

Отключения света в Украине - что известно

В течение октября Россия била по объектам украинской энергетической инфраструктуре. По экспертным оценкам, в Украине разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

В связи с атакой россиян в нескольких регионах Украины действуют аварийные и стабилизационные отключения.

Кроме того, украинские власти рассматривают все возможные сценарии развития событий в Украине и возможного блэкаута.

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