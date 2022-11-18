По экспертным оценкам, сейчас в Украине повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

Аварийные отключения электроэнергии будут происходить до самого конца войны.

Такое мнение высказал эксперт по энергетике, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский в эфире информационного телемарафона.

"Плановые отключения, точнее аварийные отключения, будут до самого конца войны. С самого начала все эксперты прогнозировали то, что до всего, до чего может дотянуться враг, он дотянется", - рассказал эксперт.

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Он призвал всех потребителей закупить дрова, приборы для индивидуального отопления, сделать запас воды, если это еще не было сделано.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. Есть проблемы с электро- и водоснабжением.

По всей стране начались аварийные отключения электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов.

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