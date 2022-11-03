В Украине, даже несмотря на значительные разрушения, ситуация контролируемая.

Ракетными обстрелами украинских объектов энергетики россияне пытаются разделить потребителей и генерацию, однако запас прочности в энергосистеме есть.

Об этом во время брифинга заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"У нас еще есть запас прочности. Если коротко – не дождутся... Они пытаются разделить украинских потребителей и украинскую генерацию, разрушить потоки, высоковольтные линии и подстанции прежде всего", - отметил он.

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По его словам, осуществляются максимальные шаги, чтобы эту часть энергообъектов защитить.

Харченко добавил, что есть определенная часть оборудования, которая в мире не производится раньше времени. Она производится и устанавливается только под заказ, на это требуется от 6 до 18 месяцев. Однако в Украине, даже несмотря на значительные разрушения, ситуация контролируемая.

"Но, мы не в тупике. Энергетики знают, что делать и осуществляют меры, чтобы восстанавливать и такое оборудование", - сказал он.

По его словам, Украина чувствует энергетическую поддержку международных партнеров в предоставлении оборудования. Однако пока необходимости привлекать европейских энергетиков нет, потому что и украинские серьезно подготовлены.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Тогда только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

22 октября оккупанты снова массово ударили ракетами по территории Украины. 1,5 млн абонентов в семи областях Украины остались без света.

31 октября в результате обстрела было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

Состоянию на 1 ноября Украина договаривалась с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

По экспертным оценкам по состоянию на 1 ноября 2022 года было разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

Кроме того, часть электростанций находятся на временно оккупированной территории, в том числе Запорожская АЭС, которая является крупнейшей атомной станцией в Европе и обеспечивала в Украине 25% потребления.

Из-за этих факторов в Украине возник временный дефицит электроэнергии и с 11 октября был прекращен экспорт электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы. Коммерческий импорт энергии из ЕС в Украину пока не осуществлялся.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии. С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать пользование электроэнергией.

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