'Укрэнерго' в прошлом году заключило 63 договора на строительство укрытий за 4,3 миллиарда и ни один из них до сих пор не выполнен

"Укрэнерго" заключило 63 одинаковых соглашения на сооружение защиты для трансформаторов, но с разными исполнителями.

Государственная компания "Укрэнерго" в 2023 году заключила 63 идентичных договора на строительство защитных сооружений на трансформаторах на общую сумму 4,3 млрд грн и ни один из контрактов по состоянию на июль 2024 года не выполнен. Об этом сообщил журналист Сергей Лямец со ссылкой на данные системы Prozorro.

"Укрэнерго" заключило 63 одинаковых соглашения на сооружение защиты для трансформаторов, но с разными исполнителями. В каждом из них стоит одинаковая цифра - 69 миллионов. до сих пор ни один из этих контрактов не закрыт, хотя возведение защитных сооружений должно было закончиться еще в январе 2024 года. Это было бы очень вовремя, ведь с февраля начались новые атаки россиян на энергетические объекты", - пишет журналист.

Зато контакты несколько раз продолжали, в январе 2024 года, в феврале, в апреле, в июне. Причину Укрэнерго не раскрывает. Это может быть как невыполнение работ так и отсутствие оплаты.

Видео дня

"Что именно содержится в изменениях к договорам, на сайте Prozorro не сообщается. Но главное понятно: договоры до сих пор не выполнены. Возможно, из-за этого было повреждено на несколько объектов больше, чем должно было быть. Или же "черепахи" уже построены, но не введены в эксплуатацию. Не знаю, потому что везде тайна", - отметил Лямец.

В некоторых случаях, "Укрэнерго" заключало контракт с компаниями, которые не имели опыта проведения соответствующих работ.

"Ноу-неймы получали сотни миллионов. Например, ООО "СЕВЕН СИ АЙ" заключило с государственным монополистом пять контрактов по 69 млн грн каждый, всего на 350 млн грн. Вот ссылка на одну из таких закупок. Еще около миллиарда освоила харьковская корпорация "Союз". Также среди серийных победителей замечены "Трест "Жилстрой", "Интеграл Системс", "Кавер Энерджи Плюс" и т.д.", - отметил Сергей Лямец.