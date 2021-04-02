Накапливая долги, "Укрэнерго" ставит под угрозу всю энергосистему Украины.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", которая принадлежит государству, не рассчиталась с участниками рынка за поставки балансирующей энергии, чем поставила их на грань банкротства. Сумма задолженностей на данный момент составляет около 20 млрд гривен.

Об этом сообщают участники рынка, передает "РБК-Украина" со ссылкой на "Украинские новости".

Читайте такжеРегулятор одобрил повышение тарифа на передачу электроэнергии с 1 апреля

Как пишет издание, накапливая долги, "Укрэнерго" ставит под угрозу всю энергосистему Украины, поскольку в таких условиях у производителей нет ни возможности, ни мотивации дальше поставлять энергию для ее балансировки, отмечают участники рынка.

Так, за неплатежи в энергетике в осенне-зимний период 2020-2021 гг. на многих ТЭС наблюдались нехватка топлива, отсутствие резервных генерирующих мощностей. При этом динамика задолженности "Укрэнерго" по балансирующей энергии угрожающе росла, а средств, чтобы погасить эти долги, у компании просто нет.

В частности, по словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, НЭК "Укрэнерго" за период с сентября по февраль задолжала компании 2,4 млрд грн.

Кроме этого, долги за балансирующую энергию у "Укрэнерго" скопились перед ЧАО "Укргидроэнерго". Долг этому предприятию составил 2,5 млрд грн, отмечает генеральный директор предприятия Игорь Сирота.

По приблизительным оценкам, общая задолженность "Укрэнерго" перед участниками рынка составила около 20 млрд гривен и продолжает расти. Через пассивные позиции регулятора НКРЭКУ, государственная компания продолжает накапливать долги, пишет издание.

"Основными пострадавшими в этой ситуации оказались производители, которые поставляли энергию для сбалансирования энрегосистеми Украины. Эта часть энергии была необходима, чтобы вся система оставалась в рабочем состоянии. Но теперь создалась ситуация, при которой они не получили 100% оплаты и сейчас испытывают серьезные финансовые трудности, ряду предприятий грозит банкротство. Это в свою очередь может негативно сказаться непосредственно на обычных бытовых потребителях", - считают эксперты.

Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявлял, что НКРЭКУ собственноручно создала все условия для грабежа государственной компании "Энергоатом" узким кругом приближенных к руководству комиссии трейдеров.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко