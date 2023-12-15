Участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением.

Украинские производители сейчас продают морковь по 10-14 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, к очередному удорожанию этой продукции привел повышенный спрос на нее со стороны крупных оптовых компаний и розничных сетей в преддверии новогодних праздников, а также завершение реализации данного корнеплода из необорудованных хранилищ.

К тому же, как отмечается, большинство хозяйств приостановили продажи этого корнеплода в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение. К реализации они предлагают только излишки, вследствие чего предложение на рынке несколько ограничено.

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По расчетам экспертов, сейчас морковь в Украине все же поступает в продажу в среднем на 31% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний период. Однако при этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением.

По их мнению, дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу моркови из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как результат, к снижению цен.

Стоимость овощей в Украине

В первый день декабря сообщалось, что вновь подскочили цены на картофель - на 20% за неделю, а через 7 дней она подорожала еще на 17%.

В Украине с начала сбора поздних сортов лука в августе цены на эту продукцию на рынке уже выросли на 40%. По данным экспертов, средняя оптовая цена на эту продукцию уже достигла 14 грн/кг.

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