Средняя оптовая цена на эту продукцию уже достигла 14 грн / кг.

В Украине с начала уборки поздних сортов лука в августе цены на эту продукцию на рынке уже выросли на 40%. Как сообщают эксперты аналитического проекта EastFruit, средняя оптовая цена на эту продукцию уже достигла 14 грн / кг.

Также они отметили, что оптовые цены на лук в Украине сейчас растут быстрее, чем в прошлом сезоне, когда к весне его стоимость обновила все исторические рекорды. Тогда к весне оптовая цена на лук достигла 48 грн/кг, а розничные цены были еще выше.

По данным EastFruit, цены на лук в сезоне 2022/23, то есть перед тем, как весной достичь рекордных уровней, выросли к концу первой декады декабря лишь на 25% относительно цен на начало уборки. То есть темпы роста цен тогда были почти на 40% ниже, чем сейчас. Однако и уровень цены и во время уборки лука в 2022 году был значительно ниже, чем в 2023 году.

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"В отличие от прошлого сезона, когда перспективы роста цен на лук не подвергались никаким сомнениям, в этом году ситуация кардинально иная. И хотя большинство участников рынка твердо верит в рост цен на лук к весне, очень часто именно большинство и ошибается в своих прогнозах", – сказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

По его словам, среди причин, которые могут позволить избежать обвала цен на лук до весны, есть невозможность точной оценки объемов производства лука в Украине и проблемы с качеством продукции. Потому что в этот сектор зашло множество новичков без опыта выращивания и хранения лука, в том числе и среди крупных предприятий, которые ранее выращивали зерновые и масличные культуры.

Также, как отметил Ярмак, возможны проблемы с хранением лука в Украине из-за выращивания продукции в менее благоприятных для этой культуры регионах, чем до вторжения российских агрессоров, и необходимостью досушивания лука, которая есть далеко не у всех.

Аналитики EastFruit считают, что в целом уровень цен на лук в настоящее время является обычным для этого времени года, если отбросить сезоны с явным избытком и сезоны с явным дефицитом продукции. Поэтому текущие цены на лук также не дают нам никаких подсказок относительно перспектив ценообразования.

"Если не будет природных катаклизмов, то можно предположить, что, вероятнее всего, истина будет где-то посередине. Не исключено, что цены на лук в регионе, за исключением Центральной Азии, могут несколько вырасти, но их рост, скорее всего, будет ниже ожиданий трейдеров", – прогнозируют они.

Цены на овощи в Украине

В середине ноября тепличные огурцы за неделю подорожали на 10%, а свекла за это время подешевела на 19%.

В конце последнего месяца осени ощутимо выросли цены на капусту. Они подскочили за неделю примерно на 20%.

В первый день декабря сообщалось, что вновь подскочили цены на картофель - на 20% за неделю, а через 7 дней она подорожала еще на 17%.

В первую неделю декабря стало известно, что репчатый лук продавали по 12-16 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем неделей ранее.

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