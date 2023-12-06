Сейчас стоимость картофеля в Украине уже в среднем в 2,5 раза выше, чем в прошлом году.

Картофель поступает на украинский рынок по оптовой цене 12-16 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, ссылаясь на данные своего ежедневного мониторинга, рост цен на украинском рынке картофеля продолжается уже вторую неделю подряд.

Отмечается, что сейчас стоимость картофеля в Украине уже в среднем в 2,5 раза выше, чем в аналогичный период 2022 года. При этом, как говорится в сообщении, многие участники рынка не прогнозируют ослабления торговой активности в этом сегменте в ближайшее время.

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Кроме того, многие фермеры заявляют о своем намерении и дальше пересматривать цены в сторону повышения. Свое решение они объясняют активным спросом на качественный картофель.

"В то же время предложение такой продукции на рынке несколько ограничено, поскольку некоторые крупные хозяйства по-прежнему сдерживают продажи картофеля высокого качества в надежде на дальнейшее подорожание", - говорится на аналитической платформе.

Цены на овощи в Украине

В первой половине ноября значительно подорожал лук. За неделю цены на нее выросли на 25%. Со временем начала расти стоимость картофеля. За неделю она стала на 17% дороже.

В середине ноября изменились цены на огурцы и свеклу. Тепличные огурцы за неделю подорожали на 10%, а свекла за это время подешевела на 19%.

В конце последнего месяца осени ощутимо выросли цены на капусту. Они подскочили за неделю примерно на 20%. В первый день декабря сообщалось, что вновь подскочили цены на картофель -на 20% за неделю.

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