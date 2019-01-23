Пресс-брифинг "Статистика и тенденции платежного мошенничества в 2018 году в Украине. Итоги межбанковской и межведомственной работы по противодействию платежного мошенничества и киберпреступлений"

29 января 2019 в Киеве, в 10:00, в помещении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности (ул. Липская, 3, зал №2) состоится пресс-брифинг, посвященный противодействию кибермошенничеству с платежными инструментами в Украине. Мероприятие будет проходить в рамках Форума по безопасности расчетов и операций с платежными инструментами и кредитам (ФБР и К) при участии представителей финансово-банковского сектора, Национального банка Украины, Департамента киберполиции Национальной полиции Украины и экспертов в сфере противодействия платежного мошенничества. Пресс-брифинг будет проведен по инициативе Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем «ЕМА».

В рамках мероприятия ведущие эксперты представят следующую информацию о состоянии кибермошенничества в сфере электронных платежей и карточных расчетов и тенденций развития платежных инструментов и сервисов в Украине и мире:

❖ Обзор статистической отчетности по развитию рынка платежных карт за 2018

❖ Статистические и аналитические итоги платежного мошенничества в 2018 году.

❖ Аналитический обзор динамики количества обращений граждан в правоохранительные органы об инцидентах платежного мошенничества в 2018 году

❖ Итоги коллективных межбанковских и межведомственных инициатив по информированию граждан о правилах безопасного поведения:

❖ Рекомендации клиентам банков безопасности платежных инструментов и сервисов.

Ключевые докладчики мероприятия:

● Представитель Департамента киберполиции Национальной полиции Украины (НПУ)

● Представитель Департамента платежных систем НБУ

● Виктор Кос, заместитель директора Департамента Fraud-менеджмента ПриватБанка

● Елена Кузьмина, директор Департамента информационной безопасности и безопасности систем и электронных трансакций Банк Креди Агриколь

● Александр Карпов, директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем «ЕМА»

● Олеся Данильченко, заместитель директора Ассоциации «ЕМА», руководитель Форума безопасности расчетов и Кредитов (ФБР и К), член консультационного совета по финансовым сервисам EC3 Europol

● Раиса Федоровская, Руководитель EMA Academy Ассоциации «ЕМА»

В мероприятии также примут участие представители украинских банков и платежных сервисов.

Для участия в мероприятии обязательна регистрация по ссылке:

https://ema.com.ua/business/meetings/

Регистрация будет действительна до 12:00 28.01.2019 г.. Для получения дополнительной информации, обращайтесь к Ирине Позинич, ipo@ema.com.ua, 095-406-3369