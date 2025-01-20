Трамп официально вступил в должность президента США: что он обещал сделать при власти

Трамп делал много громких заявлений еще до вступления в новую должность.

Сегодня, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Республиканец дал много различных обещаний, которые намерен выполнить на новом посту, включая завершение войны в Украине.

УНИАН напомнит главные заявления Трампа, а также то, как проходили президентские выборы в США.

Президентские выборы в США

Изначально в президентских выборах в США оппонентом Трампа был 46-й глава Белого дома Джо Байден от Демократической партии.

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После того, как главная конкурентка Трампа от республиканцев Никки Хейли объявила о выходе из предвыборной гонки, экс-президент США получил достаточное количество голосов для участия в выборах президента.

Уже в мае 2024 года в Bloomberg сообщили, что тогдашний вице-президент США Камала Харрис приобретает все большую популярность среди американских сторонников Демократической партии в "колеблющихся штатах". После этого появились первые слухи о том, что она может сместить Байдена в президентской гонке.

В июле Байден признал, что уже стар, но его Трамп всего на несколько лет моложе его. В интервью NBC News демократ защищал свое решение продолжить бороться за участие в выборах президента США.

Позже в этом же месяце Байден все же объявил, что выходит из президентской гонки. Тем не менее он подчеркнул, что останется президентом до конца текущей каденции.

В августе Камалу Харрис официально утвердили кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Соответствующее голосование состоялось на съезде политической силы в Чикаго.

В начале ноября, накануне президентских выборов в США в 2024 году издание ABC News провело опрос, который помог выяснить предпочтения американцев по кандидатам. Согласно опросу, вероятность победы Трампа составляла 53%, а Камалы Харрис - 47%.

В начале президентских выборов, согласно результатам первого экзит-пола Edison Research, 44% американских избирателей поддержали Дональда Трампу, а 48% - Камалу Харрис. Тем не менее в BBC сообщали, что Трамп лидирует во всех "колеблющихся" штатах.

В итоге Трампу удалось набрать необходимые 270 голосов для победы на выборах. Это позволило вернуться ему в Белый дом почти через четыре года после скандального ухода с должности.

Реакция мира на победу Трампа

В ноябре мировые политики начали поздравлять Дональда Трампа вскоре после победы на президентских выборах в США в 2024 году. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написали свои поздравления в соцсетях.

Положительно на победу Трампа отреагировали и в Пекине, с которым у США сложились непростые отношения. Спикер МИД Китая Мао Нин заявила, что ее страна продолжит выстраивать отношения с Вашингтоном.

Президент Украины Владимир Зеленский также не упустил возможность поздравить нового главу Белого дома с победой. Он выразил надежду, что вместе с Трампом им удастся приблизить справедливый мир в Украине благодаря подходу "мир через силу".

Кроме того, заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев обрадовался победе Трампа на выборах президента США. Он говорил, что республиканец сделает все возможное, чтобы сократить поддержку Украины.

Незадолго до инаугурации Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что при новом президенте США "даже солнце будет светить по-другому". Он продолжает поддерживать республиканца, несмотря на предупреждения Центрального банка Венгрии о будущих угрозах для экономики страны.

Что Трамп говорил об Украине

Напомним, что в рамках своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что он смог бы завершить войну в Украине всего за 24 часа, если бы был президентом США. Более того, республиканец говорил, что, в отличие от Джо Байдена, он бы не допустил вторжения РФ в Украину.

Эти заявления вызвали смешанную реакцию у мировых политиков. Некоторые уверены в том, что республиканец действительно сможет завершить войну в кратчайшие сроки, а другие посчитали, что так Трамп пытался получить больше голосов.

В сентябре, еще до президентских выборов в США, Трамп сделал заявление о войне в Украине. Во время разговора с американским писателем и журналистом Марком Тиссеном для The Washington Post, он подчеркнул, что сделка по завершению войны в Украине будет справедливой.

В ноябре 2024 года Трамп сказал, что его администрация сосредоточится на войне в Украине и поиске путей ее завершения. Он подчеркнул, что хочет, чтобы боевые действия между Киевом и Москвой прекратились.

В конце этого же месяца Трамп назначил на должность специального представителя по Украине Кита Келлога, отставного генерал-лейтенанта, который представил ему "мирный план" по прекращению войны.

"Кит сделал выдающуюся военную и бизнес-карьеру, включая исполнение очень важных должностей в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и мир снова безопасными", - написал Трамп в соцсетях.

7 декабря 2024 года Зеленский встретился с Трампом и Макроном в Париже. По словам президента Украины, они говорили о ситуации на поле боя и справедливом мире для нашей страны. Он подчеркнул, что республиканец настроен решительно завершить войну.

В этом же месяце Трамп заявил, что Украина хочет заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, Китай может помочь в прекращении войны.

Также Трамп говорил о том, что Россия потеряла на войне 600 тысяч солдат, а Украина - 400 тысяч человек. Он добавил, что необходимо приступать к переговорам, чтобы предотвратить более фатальные последствия.

В интервью Meet the Press новый президент США допустил уменьшение военной помощи Украине после его возвращения в Белый дом. Американский лидер также заверил, что активно пытается положить конец войне.

В январе 2025 года, перед своей инаугурацией Трамп назвал завершение войны в Украине своим главным приоритетом. Он считает войну в Украине более приоритетной для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.

Также Трамп делал заявление о сроках завершения войны в Украине и переговорах с РФ. По словам республиканца, ситуация может стать намного хуже.

Позже Трамп сделал новое заявление о планах по завершению войны в Украине и возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Он сказал, что сроки завершения войны зависят от президента РФ.

Скандальные заявления Трампа

После победы на президентских выборах Трамп отличился и несколькими заявлениями, которые вызвали негативную реакцию у других стран. В частности, он говорил о том, что хочет присоединить Гренландию и Панамский канал к США. После этих слов Дания резко увеличила расходы на оборону Гренландии.

Также Трамп попал в скандал из-за шуток о Канаде. Он предлагал стране стать 51-м штатом и называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором Великого государства Канада".

Кроме того, Трамп накануне инаугурации заявил тысячам своих сторонников, что в первый же день своего пребывания в должности он введет жесткие ограничения на иммиграцию. Эти планы Папа Римский Франциск назвал "позором".

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