Ирина Погорелая

При этом многие избиратели в семи штатах еще колеблются со своим решением.

На выборах президента США вероятность победы кандидата Дональда Трампа составляет 53%, а второго кандидата - Камалы Харрис – 47%.

Такие данные обнародовало издание ABC News, опираясь на прогнозирующую модель "Проект 538", которая учитывает социологические, экономические и демографические данные для анализа возможных результатов выборов, а также социологические опросы и их достоверность.

Последние данные показывают, что Трамп победит в 53 случаях из 100, тогда как у Харрис есть шансы на победу в 47 случаях. Шансы на то, что президентом США будет избран кто-то другой - минимальное.

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Издание отметило, что в преддверии президентских выборов, ведущие социологические конторы США начали выкладывать финальные опросы, однако и они не вносят ясности в вопрос, кому же американцы отдадут большинство голосов. Дело в том, что колебания избирателей все еще наблюдаются в семи штатах.

Выборы в США 2024

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Главная борьба развернется между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом.

The New York Times написал, что исход этих выборов определит будущее Украины, поскольку от голосования зависит будущий политический курс страны.

При этом шансы Дональда Трампа на победу на криптовалютной платформе прогнозов Polymarket внезапно резко упали и сейчас составляют 50/50 с его соперницей от Демократической партии Камалой Харрис.

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