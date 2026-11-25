До конца года компания Anagold планирует добыть около 1,3 тонны золота.

Турецкий золотой рудник Чьоплер возобновил работу в третьем квартале, увеличив внутреннее предложение золота на одном из крупнейших в мире рынков этого металла. Об этом со ссылкой на оператора рудника Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AS сообщает Bloomberg.

Расположенная на востоке Турции золоторудная шахта получила временную лицензию на эксплуатацию и возобновила переработку накопленной руды на установке автоклавного окисления.

До конца года Anagold планирует добыть около 1,3 тонны золота. До приостановки работ годовой объем добычи составлял примерно 6,9 тонны, что соответствовало около пятой части общей добычи золота в Турции в 2023 году.

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Возобновление работ произошло после более чем двух лет неопределенности относительно судьбы объекта, возникшей после инцидента и последующего выхода из проекта компании SSR Mining, зарегистрированной в США. В июне она продала свою 80-процентную долю местному конгломерату Cengiz Holding за 1,49 млрд долларов.

Оползень, произошедший в феврале 2024 года, унес жизни девяти работников и вызвал опасения по поводу загрязнения цианидами реки Евфрат, протекающей через Турцию, Сирию и Ирак. Министерство охраны окружающей среды Турции тогда заявило, что результаты анализов не выявили признаков загрязнения.

В прошлом месяце состоялось очередное судебное заседание по делу 43 человек, которых обвиняют в "причинении смерти и нанесении телесных повреждений нескольким людям по неосторожности".

Турция является крупным импортером золота, а золотые слитки составляют более 60% резервов её центрального банка. Правительство страны стремится увеличить ежегодную внутреннюю добычу золота до 100 тонн.

Добыча золота – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Южной Африке находится гигантское геологическое образование с запасами золота на сумму $500 млрд.

Бассейн Витватерсранд в Южной Африке является крупнейшим известным источником золота в мире. По данным геологических исследований и горнодобывающей отрасли, со времени открытия месторождения в 1886 году здесь добыли около 40% всего золота, добытого человечеством. Общий объем добычи составляет более 45 млн кг драгоценного металла.

Сообщалось также, что в океанических водах содержится колоссальное количество растворенного золота. По оценкам ученых, его общие запасы могут достигать почти 20 млн тонн.

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