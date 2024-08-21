Соответствующее голосование состоялось на съезде политической силы в Чикаго.

Вице-президент США Камала Харрис по итогам голосования официально утверждена кандидатом на пост президента от Демократической партии.

Это произошло на съезде политической силы в Чикаго, сообщает CNN.

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