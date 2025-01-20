Трамп сам признал, что прекращение войны в Украине является сверхсложной задачей и требует больше времени, чем "24 часа".

Украинцам не стоит рассчитывать на то, что Дональд Трамп после инаугурации сразу положит конец войне. Кроме того, потенциальная будущая встреча или разговор Трампа с диктатором Владимиром Путиным вызывает тревогу, пишет бывший посол Украины в США Олег Шамшур в статье для ZN.UA.

Трамп сам признал, что прекращение войны в Украине является сверхсложной задачей и требует больше времени, чем "24 часа".

В то же время Марко Рубио, которого Трамп хочет назначить госсекретарем США, заявлял, что война в Украине "зашла в тупик". Он считает, что Киев не сможет вернуть все суверенные территории, контролируемые Россией. Для достижения мирных договоренностей, по мнению Рубио, на уступки должны пойти не только РФ, но и Украина и США.

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О невозможности возвращения Украины к границам 2022 года заявлял ранее и кандидат в министры обороны Пит Гегсет, а о возможности смягчения санкционного режима - Кевин Келлог, которого Трамп выбрал на должность специального представителя по вопросам Украины и России.

"Таким образом, команда Трампа соглашается на фактическое разделение Украины и в перспективе не исключает хотя бы частичного возвращения к нормальным отношениям с Россией. Вместе с тем Трамп не планирует предоставлять Украине гарантии безопасности, перечеркивает наши евроатлантические перспективы и публично признается в понимании негативных "чувств" России относительно членства Украины в НАТО. В этом контексте предстоящая встреча или разговор американского президента с российским диктатором вызывает у меня глубокую тревогу", - пишет Шамшур.

Перспектива контакта Путина и Трампа стала тревожной после казалось бы не касающихся Украины заявлений об аннексии Гренландии и восстановлении контроля над Панамским каналом, включая возможность применения силового сценария. Шамшур отметил, что такие высказывания Трампа четко показали, что он убежден в существовании одних правил поведения для мощных государств, подобных США, и совсем других - для более слабых стран, которые должны подчиняться воле "больших парней". Кроме того, Трамп, по словам Шамшура, также фактически подверг сомнению принцип нерушимости границ - один из основополагающих принципов современного международного права.

"Украинцам, как и всему неамериканскому остальному миру, надо исходить из того, что мы не имеем другого выбора, чем искать наиболее эффективные средства взаимодействия с лидером, которого выбрали избиратели Соединенных Штатов. И делать это нужно, несмотря на его высокомерие, самовлюбленность, эмоциональные перепады и изменчивость характера. Главное бремя усилий на этом направлении падает на плечи нашего руководства, политиков и дипломатов. Украинскому обществу в целом важно понять тщетность расчетов на то, что "придет Трамп и все решит". Если и решит, то решит, исходя из собственных интересов", - пишет дипломат.

Инаугурация Трампа

Как известно, уже сегодня вечером в Вашингтоне избранный президент Соединенных Штатов примет присягу. Мероприятие запланировано на 12:00 по восточноевропейскому времени (в 19:00 по Киеву).

Ранее Трамп обещал, что после возвращения в Белый дом закончит войну в Украине, "уберет" трансгендеров из армии, школ и спорта, а также начнет крупнейшую в истории США операцию по депортации.

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