Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, участник переговорной группы Украины, рассказал о том, как происходит реализация договоренности, достигнутой после трехсторонней встречи представителей Украины, США и России о большом обмене пленными. Первые военнопленные должны вернуться в Украину в конце ноября – начале декабря. Об этом Буданов рассказал журналистам "Новини.LIVE".
В частности, он рассказал о ходе процесса реализации договоренности о крупном обмене пленными, о чем говорили на трехсторонней встрече представителей Украины, США и РФ 10–11 ноября в Абу-Даби.
"Мое личное мнение, как человека, глубоко вовлеченного в этот процесс: мы проведем все это, но будем проводить в несколько этапов", – уточнил Буданов.
Таким образом, освобождение около тысячи украинских пленных будет происходить в рамках различных этапов обмена по несколько сотен человек на каждом этапе.
"Потому что сделать это за один день вряд ли получится", – считает глава ОП.
Он добавил, что все уже согласовывается.
"И сегодня я в последний раз общался по этому поводу, в том числе с российской стороной, все работают. Есть определенные классические заминки: того отдадим, а того не отдадим, но мы это уже проходили много лет", – добавил Буданов.
Буданов ожидает, что "конец ноября – начало декабря – это более или менее реальные даты, когда первые военнопленные должны вернуться".
Рассматривается возможность новых гуманитарных миссий
Глава ОП добавил, что ведется работа по возможности организации новых гуманитарных миссий и эвакуации населения, как это уже было в оккупированных Олешках в Херсонской области.
"Я думаю, что мы дойдем до того, что до конца этого года сможем еще вернуть людей, как гражданских, так и военнопленных", – сообщил Буданов.
Он отметил, что в качестве "рабочих вопросов" обсуждаются возможности проведения гуманитарных миссий в Запорожской и Херсонской областях.
Встреча в многостороннем формате Украина-США-Европа-РФ
Отдельно Буданов сказал, что надеется на то, что многосторонняя рабочая встреча с участием Украины, США, европейских стран и РФ состоится до Рождества.
Также он сказал, что "время покажет", согласится ли инициатор войны Владимир Путин на то, чтобы европейцы тоже сели за стол переговоров.
"Я думаю, что в определенном формате это реально", – сказал Буданов.
По его словам, главное заключается не в том, кто будет участвовать со стороны Европы, а в том, какие именно вопросы будут обсуждаться.
Переговоры с Россией – важные новости
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 ноября в ходе переговоров представителей Украины, США и РФ речь шла о возможности обмена военнопленными в формате "1000 на 1000" или "1500 на 1500". Тогда он также отметил, что Украина будет работать над тем, чтобы Европейский Союз, США и Украина занимали единую позицию на переговорах.
Кроме того, Зеленский сообщал, что Украина хочет повторить гуманитарную миссию по примеру Олешок в 15 населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей.