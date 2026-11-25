Около тысячи украинских военнопленных планируется освободить в ходе нескольких раундов обмена с Россией.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, участник переговорной группы Украины, рассказал о том, как происходит реализация договоренности, достигнутой после трехсторонней встречи представителей Украины, США и России о большом обмене пленными. Первые военнопленные должны вернуться в Украину в конце ноября – начале декабря. Об этом Буданов рассказал журналистам "Новини.LIVE".

В частности, он рассказал о ходе процесса реализации договоренности о крупном обмене пленными, о чем говорили на трехсторонней встрече представителей Украины, США и РФ 10–11 ноября в Абу-Даби.

"Мое личное мнение, как человека, глубоко вовлеченного в этот процесс: мы проведем все это, но будем проводить в несколько этапов", – уточнил Буданов.

Видео дня

Таким образом, освобождение около тысячи украинских пленных будет происходить в рамках различных этапов обмена по несколько сотен человек на каждом этапе.

"Потому что сделать это за один день вряд ли получится", – считает глава ОП.

Он добавил, что все уже согласовывается.

"И сегодня я в последний раз общался по этому поводу, в том числе с российской стороной, все работают. Есть определенные классические заминки: того отдадим, а того не отдадим, но мы это уже проходили много лет", – добавил Буданов.

Буданов ожидает, что "конец ноября – начало декабря – это более или менее реальные даты, когда первые военнопленные должны вернуться".

Рассматривается возможность новых гуманитарных миссий

Глава ОП добавил, что ведется работа по возможности организации новых гуманитарных миссий и эвакуации населения, как это уже было в оккупированных Олешках в Херсонской области.

"Я думаю, что мы дойдем до того, что до конца этого года сможем еще вернуть людей, как гражданских, так и военнопленных", – сообщил Буданов.

Он отметил, что в качестве "рабочих вопросов" обсуждаются возможности проведения гуманитарных миссий в Запорожской и Херсонской областях.

Встреча в многостороннем формате Украина-США-Европа-РФ

Отдельно Буданов сказал, что надеется на то, что многосторонняя рабочая встреча с участием Украины, США, европейских стран и РФ состоится до Рождества.

Также он сказал, что "время покажет", согласится ли инициатор войны Владимир Путин на то, чтобы европейцы тоже сели за стол переговоров.

"Я думаю, что в определенном формате это реально", – сказал Буданов.

По его словам, главное заключается не в том, кто будет участвовать со стороны Европы, а в том, какие именно вопросы будут обсуждаться.

Переговоры с Россией – важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 ноября в ходе переговоров представителей Украины, США и РФ речь шла о возможности обмена военнопленными в формате "1000 на 1000" или "1500 на 1500". Тогда он также отметил, что Украина будет работать над тем, чтобы Европейский Союз, США и Украина занимали единую позицию на переговорах.

Кроме того, Зеленский сообщал, что Украина хочет повторить гуманитарную миссию по примеру Олешок в 15 населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: