Курс гривни к евро установлен на уровне 49,53 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 26 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,53 гривни за один евро, то есть гривня выросла также на 8 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 45,25/45,28 грн/долл., а к евро – 49,52/49,54 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 25 ноября вырос на 10 копеек и составлял 45,72 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 45,06 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал на 8 копеек и составил 50,19 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,37 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 10 копеек и составил 45,70 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 20 копеек и составил 50,25 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 45,10 гривни, а евро – по курсу 49,25 гривни за единицу иностранной валюты.

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