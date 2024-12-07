Как подчеркнул президент Украины, Дональд Трамп решительно настроен.

Президент Владимир Зеленский раскрыл первые детали встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом президент сообщил в сети X. Как отметил Зеленский, он провел хорошую и продуктивную встречу с президентом Трампом и президентом Макроном.

"Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это", - подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины поблагодарил Макрона за организацию этой встречи в Париже.

"Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что на встрече договорились работать дальше.

"Мир благодаря силе возможен!", - подытожил Зеленский.

Глава государства в комментарии журналистам сказал, что встреча была конструктивной."И атмосфера важна - что мы говорим, мы говорим об Украине. Говорили, конечно, только об Украине и об украинцах, и о том, как поддержать. И как сильны украинцы, выстоявшие все это нашествие российской агрессии", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что позиция Украины такова, чтобы был справедливый мир и чтобы у российского диктатора Владимира Путина, России или еще у каких-то агрессоров не было возможности когда-то провернуться с войной.

"И это самое важное – справедливый мир и гарантии безопасности – сильные гарантии безопасности для Украины", - сказал Зеленский.

Он добавил, что на встрече с Трампом и Макроном было условлено продолжать работать.

Также у президента Украины уточнили о видении Трампа о вариантах завершения войны.

"Мы сегодня в процессе обсуждения разных вопросов. Мы должны работать больше и больше встречаться. Наши команды будут также работать. Это важно. Пока рано о чем-то говорить. Позиции Украины понятны. Это очень важно, чтобы партнеры знали от нас наши позиции, а не от кого-то третьего. Без Украины, этот мир справедлив – любые договоренности невозможны. – подчеркнул Зеленский.

Визит Зеленского в Париж

Ранее в Елисейском дворце анонсировали, что сегодня пройдет трехсторонняя встреча Макрона, Зеленского и Трампа. Политики прибыли во французскую столицу по случаю открытия восстановленного после пожара легендарного Нотр-Дама.

Сегодня вечером украинский президент прибыл в Париж. Его самолет приземлился в столице Франции в полдень. С 16:00 до 17:00 главу украинского государства в Елисейском дворце принимал президент Франции Эмануэль Макрон. Там состоялась трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Макрона и Трампа. Встреча длилась около 35 минут.

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