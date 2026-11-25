Он цинично заверил, что якобы "не знал о начале войны", и Генштаб РФ его в это не посвящал.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он якобы "не имеет никакого отношения" к началу полномасштабной войны РФ против Украины, а российские войска использовали территорию Беларуси "исключительно для проведения военных учений". Об этом он сказал время интервью французскому изданию Le Point.

В частности, журналист заявила, что Лукашенко позволил, чтобы в 2022 году его страна была использована как тыловая база для осуществления военных операций РФ. В ответ диктатор сказал, что это "абсолютно неточная и неправильная формулировка".

"Вот я специально взял карту Беларуси, чтобы вы понимали. Вот здесь, примерно, здесь Брестская область и здесь Гомельская область, проходили учения Беларуси и России, плановые учения в 22-м году", - сказал он.

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Лукашенко отметил, что США предупреждали, что может начаться война, и сообщали Украине о концентрации войск у границ.

"Я, например, не верил, что это может быть. Россияне начали выводить свои войска по железной дороге и автомобильным дорогам. Приостановили прочее. Потом эти войска, которые были здесь уже сконцентрированы, почему-то повернули на Киев и решили через Киев вывести свои войска. Я так в шутку говорю. Ко мне претензий нет. Я абсолютно не имею никакого отношения к началу этой войны", - утверждает диктатор.

Он цинично заверил, что якобы не знал о начале войны, и Генштаб РФ его в это не посвящал.

"Я абсолютно ни при чём к этому. Мне могут задать вопрос, а почему я не ввязался, не остановил россиян и так далее. А, давайте так, по-человечески, а почему я должен был россиян останавливать и бороться за Украину?" - сказал Лукашенко.

Причастность Беларуси к полномасштабной войне в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале полномасштабной войны в Беларуси неоднократно были замечены колонны военной техники. Так, весной 2022 года больша колонна выдвинулась из Минска в направлении Москвы.

Она насчитывала 100 единиц военной техники с отметкой "V". В состав техники входли грузовики Урал и КамАЗ, УАЗ Патриот, КУНГи, бензовозы и автобусы ПАЗ.

Также в июле на беларускую территорию прибыла уже десятая по счету колонна с членами российской частной военной компании "Вагнер".

В колонне были как минимум 10 единиц техники: КамАЗ-тент, несколько "буханок" (так в народе называют УАЗ-452 - УНИАН), микроавтобус Volkswagen Transporter и не менее шести фур. У большинства машин номера либо заклеены, либо номерные знаки РФ и так называемых "ЛДНР".

Кроме того, эксперты указывают на использование ретрансляторов в Брестской и Гомельской областях, а также средств радиоэлектронного подавления с белорусской территории во время атак на Украину. Кроме того вышки мобильной связи могут служить средством получения точных координат в приграничной зоне Украины.

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