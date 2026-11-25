Экспорт в этом году превышает все среднегодовые показатели со времени полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Рост объемов экспорта российской нефти способствует формированию избытка предложения, который, как ожидается, будет определять состояние нефтяного рынка в следующем году и, возможно, в дальнейшем. Цена на нефть марки Brent уже упала почти на четверть по сравнению с максимумом, достигнутым в конце октября, говорится в материале Bloomberg.

С начала этого года российский экспорт в среднем составлял 3,65 млн баррелей в сутки – это самый высокий среднегодовой показатель со времени полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Объемы экспорта из РФ за четыре недели до 22 ноября составили 3,92 млн баррелей в сутки.

Увеличение экспорта из России накладывается на рост объемов поставок из Персидского залива, что побуждает всё большее число рыночных аналитиков, в частности Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Sanford C Bernstein, прогнозировать возвращение к глобальному избытку нефти, что потенциально может привести к еще большему снижению цен.

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В воскресенье министры нефтяной отрасли стран группы ОПЕК+, лидерами которой являются Россия и Саудовская Аравия, должны провести переговоры по установлению первоначальных целевых показателей добычи на 2027 год. Эти уровни будут рассчитаны на основе новых исходных данных, опирающихся на внешние оценки устойчивых производственных мощностей каждой страны.

В этом году объемы российского экспорта выросли, несмотря на то, что России не удается нарастить добычу в соответствии с повышенными целевыми показателями в рамках ОПЕК+. Удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) вынуждают Москву направлять на экспорт в основном сырую нефть, которую она не может переработать, что приводит к увеличению зарубежных продаж сырья.

По состоянию на понедельник, за весь ноябрь Украина нанесла удары по 15 российским НПЗ. Совокупная проектная мощность этих предприятий превышает 3,6 миллиона баррелей в сутки – это более половины общих мощностей страны. Впоследствии были нанесены удары еще по двум объектам.

Среди недавних атак – удар по Пермскому НПЗ, принадлежащему ПАО "Лукойл" и расположенному примерно в 1500 километрах от российско-украинской границы. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, были поражены две основные установки первичной переработки нефти и установка изомеризации.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

По подсчетам на основе среднего показателя за четыре недели (по состоянию на 22 ноября), общая стоимость российских нефтяных отгрузок снизилась до двухмесячного минимума – 2,27 млрд долларов в неделю. Этот спад обусловлен снижением цен на нефть сорта Urals (на 8 долларов за баррель) и сорта ESPO (на 5 долларов за баррель). В разрезе недели стоимость экспорта упала примерно до 1,94 млрд долларов – самого низкого уровня за последние 11 недель. Причиной стало сокращение общих объемов поставок.

По данным систем отслеживания судов, за неделю, завершившуюся 22 ноября, на 35 танкеров было загружено 26,17 миллиона баррелей российской сырой нефти. Для сравнения: на предыдущей неделе этот показатель, после пересмотра данных, составлял 31 миллион баррелей, погруженных на 40 судов. Что касается пунктов назначения, то Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями российской нефти, значительно опережая других импортеров.

Экспорт нефти – главные новости

На прошлой неделе общий суточный объем экспорта нефти из стран Персидского залива достиг 11,4 миллиона баррелей – самого высокого показателя с начала войны в регионе. Страны-поставщики всё чаще транспортируют нефть через Ормузский пролив на судах меньшего класса – Suezmax и Aframax, что помогает поддерживать экспорт.

В следующем году аналитики ожидают значительного профицита на рынке, что приведет к снижению цен на нефть. Так, стоимость марки Brent к концу 2027 года может достичь 78 долларов за баррель.

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