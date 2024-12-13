Он назвал Трюдо "губернатором Великой державы Канада".

Лидер канадской Партии зеленых Элизабет Мэй раскритиковала новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за шутку о Канаде.

Недавно политик "предлагал" стране стать 51-м штатом, а затем опубликовал в сети созданное искусственным интеллектом изображение гор, на которых он стоит рядом с канадским флагом. Кроме того, на днях Трамп назвал премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором Великого государства Канада".

Мэй назвала шутки о 51-м штате не смешным и призвала политические партии быть объединенными в защите репутации страны, передает The Hill:

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"Мы должны быть очень, очень осторожными с избранным президентом, и мы должны объединиться, чтобы убедиться, что не создадим никаких трещин, которые позволят Fox News или социальным сетям господина Трампа эксплуатировать нас и говорить о Канаде вещи, которые не соответствуют действительности".

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