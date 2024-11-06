Впрочем, у Камалы Харрис сохраняется арифметическая возможность победить во всех этих штатах.

Республиканец Дональд Трамп лидирует во всех "шатких" штатах. Голоса в этих семи штатах могут стать ключевыми в этой кампании, пишет BBC.

По состоянию на сейчас Дональд Трамп побеждает в одном из семи "шатких" штатов - Северной Каролине - и обходит Камалу Харрис в шести других. Северная Каролина отправляет к результатам Трампа 16 голосов избирателей.

В остальных шести штатах - Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Висконсине и Пенсильвании - подсчитано от нескольких до более чем 90% голосов, и Трамп везде выигрывает у Харрис, хотя арифметическая возможность победить во всех штатах у нее остается.

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Шесть оставшихся "шатких" штатов дают кандидатам в сумме 77 голосов избирателей. Сейчас у Трампа уже 230 из 270 нужных для победы голосов, у Харрис - 210.

Выборы президента США - результаты

Результаты президентских выборов в США 2024 года пока остаются неопределенными, поскольку подсчет голосов продолжается в ключевых штатах.

Камала Харрис и Дональд Трамп ведут ожесточенную борьбу за 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Среди штатов, которые могут определить исход выборов, есть такие важные для обоих кандидатов штаты, как Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Аризона. Предварительные результаты свидетельствуют, что оба кандидата имеют шансы на победу, но большинство "шатких" штатов еще не завершили подсчет.

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