Из-за угрозы атак беспилотников на ночь британские самолеты убирают в ангары и укрытия, а для авиации на открытых площадках установят сетки для защиты от дронов.

Королевские ВВС Британии на ночь перемещают военные самолеты в ангары и укрытия, опасаясь возможных атак беспилотников. Также британские военные планируют установить антидроновые сетки вокруг самолетов, которые остаются на открытых площадках, в частности вблизи взлетно-посадочных полос. Об этом сообщают Reuters и Sky News.

Журналистам стало известно о намерении установить специальные сетки вокруг военных самолетов, находящихся в местах без достаточной защиты. Такие меры призваны снизить риск поражения авиации беспилотниками.

Эти действия свидетельствуют об усилении мер обороны Великобритании на фоне роста угроз на ее территории.

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Главнокомандующий Королевскими ВВС Гарв Смит подчеркнул важность отработки рассеивания самолетов на случай войны. Такой уровень маневренности был привычным для военной авиации во времена Холодной войны.

Размещение самолетов в разных местах делает их более сложной целью, чем концентрация всей авиации на нескольких базах.

Смит заявил, что британские ВВС готовятся к сценарию, при котором "на родине нет безопасного убежища, вы ведете боевые действия с территории Великобритании, но должны быть готовы к перемещению".

"Как вооруженные силы мы доказали, что в случае необходимости можем взять то, что люди назвали бы "все яйца в одной корзине", распределить это по всей территории Соединенного Королевства и продолжать действовать", – сказал командующий.

Готовность британских ВВС к возможному конфликту на территории страны проверялась еще в марте во время двухнедельных учений по "защите родины". В то же время подробностей о ходе учений и потенциальных уязвимых местах, которые могли быть выявлены в ходе них, обнародовано немного.

Военная активность Великобритании – последние новости

Как сообщал УНИАН, три из четырех британских подводных лодок ядерного сдерживания находятся в море, причем по крайней мере одна из них вооружена баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.

По словам экспертов, остальные две, вероятно, проводят морские испытания и готовятся к операциям. Издание указало, что Королевский флот отказался подтвердить их задачи, сославшись на соображения безопасности.

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