Импорт российской нефти в Индию в ноябре сократится до 1,7 млн баррелей в сутки – он будет на 40% меньше по сравнению с июльским рекордом.

В ноябре импорт российской нефти в Индию, как ожидается, сократится до довоенного уровня, поскольку возобновление экспорта из Ближнего Востока обеспечивает покупателей значительными объемами более дешевого сырья. Об этом сообщает Bloomberg.

Россия и впредь останется крупнейшим поставщиком нефти в Индию, однако ее позиции на этом рынке ослабли. По данным Kpler, в этом месяце импорт российской нефти, как ожидается, составит в среднем около 1,7 млн баррелей в сутки.

Это самый низкий показатель с февраля и почти на 40% меньше рекордных 2,8 млн баррелей в сутки, зафиксированных в июле. Конкурентоспособность российской нефти также снижается из-за роста стоимости фрахта, ведь её транспортировка в Индию требует более длительного морского перехода.

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"Поставки нефти из России, особенно из Черного моря, остаются дорогостоящими из-за рисков для безопасности и логистической неопределенности", – отметил старший менеджер по моделированию компании Kpler Сумит Ритолия.

Он добавил, что индийские НПЗ всё чаще рассматривают альтернативные источники поставок. Это делается не только для оптимизации затрат на закупку нефти, но и для повышения надёжности поставок и снижения зависимости от одного поставщика.

Индийские нефтеперерабатывающие компании начали сокращать закупки ещё до войны с Ираном, когда Нью-Дели и Вашингтон вели переговоры о торговом соглашении и отмене американских пошлин. Однако конфликт на Ближнем Востоке нарушил поставки нефти потребителям по всему миру и заставил Индию уделить приоритетное внимание вопросам энергетической безопасности.

В целом, по данным Kpler, в этом месяце импорт нефти в Индию сократится примерно до 4,9 млн баррелей в сутки – самого низкого уровня с августа.

По словам Ритолии, в декабре и в течение 2027 года импорт российской нефти в Индию, вероятно, будет оставаться на уровне около 1,5 млн баррелей в сутки, а РФ по-прежнему будет входить в число крупнейших поставщиков страны. В то же время возвращение к почти рекордным объемам закупок, зафиксированным в начале этого года, маловероятно.

Экспорт российской нефти – последние новости

Россия вынуждена продавать нефть с самыми большими за последние три года скидками. Такая ситуация сложилась на фоне сокращения закупок российского сырья Индией и возобновления поставок нефти из стран Ближнего Востока.

В период с 1 по 6 ноября скидки на российскую нефть марки Urals в балтийских портах и Новороссийске достигли 33 долларов за баррель. Это самый высокий показатель с апреля 2023 года. Основными причинами такого падения цен стали слабый спрос на российское сырье и высокие затраты на его транспортировку.

Напомним, ранее Великобритания первой среди стран ввела санкции против всех десяти крупнейших российских нефтедобывающих компаний.

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