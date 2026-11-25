По его словам, эта встреча - одна из последних попыток перед 3 января, когда начнет работу новый Конгресс США, поэтому определённое окно возможностей ещё остаётся.

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи, которая состоится сегодня ночью, будут обсуждать формат гарантий безопасности для Украины. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире национального телерадиомарафона.

По его словам, эта встреча - одна из последних попыток перед 3 января, когда начнет работу новый Конгресс США, поэтому определенное окно возможностей еще остается.

Чернев добавил, что после этой даты Трампу уже будет сложно договориться с Конгрессом, например, об уступках по снятию санкций с России.

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"Именно поэтому сейчас параллельно проходит несколько направлений переговоров. Одно из них - встреча с Марком Рютте. На ней будут обсуждаться, в частности, предоставление гарантий безопасности Украине, формат взаимодействия НАТО и РФ в будущей архитектуре ЕС, дальнейшая помощь Украине со стороны НАТО и реакция на эскалацию со стороны РФ", - отметил народный депутат.

Визит Рютте в США

Ранее сообщалось, что 24-25 ноября Рютте посетит США, предусмотрена встреча с президентом Дональдом Трампом. Ожидается, что Рютте посетит Флориду.

"В среду, 25 ноября 2026 года, генеральный секретарь встретится с президентом Соединенных Штатов г-ном Дональдом Дж. Трампом в Мар-а-Лаго", - говорится в сообщении НАТО.

Недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участие Европы в мирных переговорах с Украиной "не обсуждается". Однако он признал, что Москва поддерживает контакты с представителями некоторых европейских стран.

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