80-летний Кит Келлог является одним из авторов "мирного плана", который включает замораживание линий фронта и принуждение Киева и Москвы к переговорам.

Дональд Трамп назначил на должность специального представителя по Украине Кита Келлога, отставного генерал-лейтенанта, который представил ему "мирный план" по прекращению войны. Сначала об этом сообщил Reuters со ссылкой на свои источники, а позже подтвердил сам Трамп в своей сети Truth Social.

"Кит сделал выдающуюся военную и бизнес-карьеру, включая исполнение очень важных должностей в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и мир снова безопасными", - написал Трамп.

Хотя в настоящее время специального представителя по войне на Украине нет, Трамп ранее в частном порядке выразил заинтересованность в создании такой должности.

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Кит Келлог и "мирный план" для Украины

Кит Келлог (родился в 1944 году) был начальником штаба Совета национальной безопасности Белого дома во время президентства Трампа в 2017–2021 годах и советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.

Келлог разработал свой "мирный план" для Украины вместе с Фредом Флейтцем, который также занимал пост начальника штаба Совета национальной безопасности при Трампе. Этот план включает замораживание линий фронта и ​​принуждение Киева и Москвы переговорам.

Согласно предложенной стратегии, США должны были сказать Украине, что она получит больше американского оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время США должны предупредить Москву, что любой отказ от переговоров приведет к увеличению поддержки США для Украины. Членство Украины в НАТО было бы снято с повестки дня на ближайшее будущее.

Ранее Reuters сообщал, что Трамп планирует назначить спецпосланником по войне России в Украине своего бывшего начальника разведки Ричарда Гренелла, который высказывался за создание "автономных зон" в качестве способа прекращения войны, а также заявил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО.

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