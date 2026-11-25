Акционером банка стала финтех-группа IUTE GROUP из Эстонии.

Национальный банк Украины выдал банковскую лицензию АО "ЮТЕ Банк" по итогам завершения процесса авторизации учреждения и его выхода на украинский банковский рынок.

Как сообщила пресс-служба регулятора, это первое решение о выдаче банковской лицензии за время полномасштабного вторжения России в Украину.

В декабре 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц создал переходный "ЮТЕ Банк" для вывода с рынка неплатежеспособного АО "РВС Банк". В январе 2026 года единственным акционером переходного банка стала финтех-группа IUTE GROUP из Эстонии, которой правление НБУ одобрило приобретение существенного участия в размере 100% капитала указанного банка.

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В ноябре Нацбанк одобрил новую редакцию устава "ЮТЕ Банка" в связи с утратой им статуса переходного банка и изменением наименования. Также в Государственный реестр банков была внесена запись о регистрации нового наименования, банковской лицензии и устава банка.

"РВС БАНК" в Украине – последние новости

4 ноября 2025 года Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО "РВС БАНК" к категории неплатежеспособных. 5 ноября 2025 года Фонд гарантирования вкладов ввел в нем временную администрацию.

"РВС Банк" входил в список банков, которые в октябре 2025 года были оштрафованы Нацбанком за нарушение требований финансового мониторинга.

В начале 2026 года стало известно, что эстонская банковская группа Iute Group планирует открыть в Украине новый цифровой банк вместо обанкротившегося "РВС Банка". Предполагалось, что в рамках соглашения около 13 000 клиентов-физических лиц "РВС Банка" перейдут в новый банк вместе со своими счетами и депозитами.

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