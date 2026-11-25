Пара прожила вместе всего 6 лет, после чего решила расстаться.

Украинский певец Владимир Дантес рассказал о причинах развода с Надей Дорофеевой, с которой прожил в браке шесть лет. Об этом пишет издание Styler со ссылкой на комментарий исполнителя для программы "Утро в большом городе".

По словам Дантеса, одной из распространенных проблем его поколения является слишком раннее создание семьи. Часто люди вступают в брак, еще не понимая собственных желаний и не определившись с тем, чего хотят от жизни. Впоследствии они начинают искать себя, что может негативно сказываться на отношениях с партнерами.

Певец отметил, что в процессе личностного становления люди иногда теряют тех, кто их любит, или сами отталкивают близких. Более того, со временем некоторые могут осознать, что их чувства изначально были не такими глубокими, как казалось.

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"Это большая проблема всех людей нашего возраста: мы женимся либо слишком рано, либо доходим до возраста, когда не понимаем, что с нами происходит", – пояснил артист.

Отдельно Дантес высказался о трудностях с выражением собственных эмоций. По его мнению, общество часто поощряет демонстрацию уверенности и силы, хотя за внешней самоуверенностью могут скрываться боль и уязвимость.

Исполнитель признался, что ему самому нелегко открываться другим и говорить о своих переживаниях.

"Страшно говорить о своих эмоциях. Я закрытый человек. Мне трудно говорить о чувствах", – признался Владимир.

Больше новостей о Дантесе

Как писал УНИАН, в сентябре Дантес сообщил, что попал в легкое ДТП, но заверил, что все участники аварии живы и невредимы, а повреждения получили только автомобили. Артист намекнул, что не был виновником аварии.

Также мы рассказывали, что Дантес носит недорогие часы Casio AQ-230A-1DMQ, стоимость которых составляет около 50 евро (примерно 2,5 тыс. грн). Модель сочетает в себе аналоговый циферблат и цифровой дисплей и обладает функциями нескольких часовых поясов, секундомера, будильника и календаря. Часы созданы по мотивам исторической модели Casio Janus 1982 года.

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