Это стало возможным благодаря лазерной установке Blysk от компании Carmin Sky.

Во время защиты одного из украинских инфраструктурных объектов впервые в мире был сбит ударный дрон с реактивным двигателем благодаря применению технологии боевого лазера. Об этом советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов сообщил в социальной сети Facebook.

В частности, он отметил, что лазерные установки противовоздушной обороны Blysk от компании Carmin Sky демонстрируют первые результаты в боевых условиях.

"Недавно боевой лазер, установленный для защиты объекта критической инфраструктуры, впервые в мире сбил реактивный дрон "Герань", – подчеркнул Флэш.

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Он пояснил, что технология лазерной системы ПВО развивается в рамках государственной программы "Частная ПВО" при поддержке кластера оборонных технологий "Брейв-1".

По его словам, в Украине несколько компаний занимаются разработками в сфере применения лазеров для ПВО. "Лазерные технологии очень сложны и финансово затратны, поэтому приятно, когда у кого-то появляются хорошие новости", – добавил Флэш.

В то же время специалист заявил, что пока рано говорить о серийном производстве лазера. "Продолжаются испытания, в ходе которых лазеры защищают критически важные объекты инфраструктуры", – отметил Бескрестнов.

Боевые лазеры

Как сообщал УНИАН, в июле 2026 года заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко отмечал, что "в ближайшие 2–3 месяца" Украина может получить лазерное оружие для поражения воздушных целей. Ожидается, что лазерное оружие будет лучше справляться с задачами противодействия средствам воздушного нападения, чем пулеметы.

В мае распространялась информация о том, что украинские специалисты создали инновационную лазерную систему на базе искусственного интеллекта, способную эффективно уничтожать российские дроны типа Shahed. Тогда речь шла о противодроновой лазерной системе Trident ("Тризуб") от компании Celebra Tech.

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