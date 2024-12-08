Трамп сказал, что активно пытается положить конец войне, "если сможет" / коллаж УНИАН, фото REUTERS, Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "возможно" может ожидать, что не получит столько же военной помощи от Штатов, когда он вернется в Белый дом. Соответствующее заявление он сделал в интервью Meet the Press.

Он сказал, что активно пытается положить конец войне, "если сможет".

Кроме того, Трамп заявил, что не будет брать на себя обязательство сохранить США в НАТО, которое было оплотом против России со времен Второй мировой войны.

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По его словам, он сохранит роль Америки в Альянсе, "если они заплатят по счетам".

Трамп встретился с Зеленским 7 декабря

Напомним, как писал УНИАН, 7 декабря в Париже состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского президента Франции Эммануэля Макрона и избранного президента США Дональда Трампа.

"Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это", - подчеркнул Зеленский после указанной встречи.

А Дональд Трамп, комментируя последние события в Сирии 8 декабря, заявил, что Украина хочет заключить мирное соглашение с Россией:

"Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей. Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры".

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