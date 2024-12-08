Американский лидер заверил, что активно пытается положить конец войне.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "возможно" может ожидать, что не получит столько же военной помощи от Штатов, когда он вернется в Белый дом. Соответствующее заявление он сделал в интервью Meet the Press.

Он сказал, что активно пытается положить конец войне, "если сможет".

Кроме того, Трамп заявил, что не будет брать на себя обязательство сохранить США в НАТО, которое было оплотом против России со времен Второй мировой войны.

Видео дня

По его словам, он сохранит роль Америки в Альянсе, "если они заплатят по счетам".

Трамп встретился с Зеленским 7 декабря

Напомним, как писал УНИАН, 7 декабря в Париже состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского президента Франции Эммануэля Макрона и избранного президента США Дональда Трампа.

"Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это", - подчеркнул Зеленский после указанной встречи.

А Дональд Трамп, комментируя последние события в Сирии 8 декабря, заявил, что Украина хочет заключить мирное соглашение с Россией:

"Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей. Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры".

Вас также могут заинтересовать новости: