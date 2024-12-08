Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "возможно" может ожидать, что не получит столько же военной помощи от Штатов, когда он вернется в Белый дом. Соответствующее заявление он сделал в интервью Meet the Press.
Он сказал, что активно пытается положить конец войне, "если сможет".
Кроме того, Трамп заявил, что не будет брать на себя обязательство сохранить США в НАТО, которое было оплотом против России со времен Второй мировой войны.
По его словам, он сохранит роль Америки в Альянсе, "если они заплатят по счетам".
Трамп встретился с Зеленским 7 декабря
Напомним, как писал УНИАН, 7 декабря в Париже состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского президента Франции Эммануэля Макрона и избранного президента США Дональда Трампа.
"Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это", - подчеркнул Зеленский после указанной встречи.
А Дональд Трамп, комментируя последние события в Сирии 8 декабря, заявил, что Украина хочет заключить мирное соглашение с Россией:
"Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей. Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры".