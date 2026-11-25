Он выразил мнение, что украинские и российские солдаты якобы "не испытывают ненависти друг к другу".

Спецпосланник президента США и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон, напротив, поддерживает Украину, в частности предоставляя ей разведывательные данные. Об этом он сказал в беседе с главой немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасом Депфнером.

"Номер один: мы не оказывали никакого давления на президента Зеленского или украинцев. Наша задача - быть посредником. На самом деле, мы их поддерживаем. Мы делимся с ними разведданными. И Америка была их крупнейшим донором в этой войне. Позиция президента Трампа всегда заключалась в поддержке", - сказал он.

По его словам, обе стороны хотят завершить войну так, чтобы обеспечить долгосрочный и прочный мир.

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"Если вы - Россия, то вы не хотите, чтобы Украина и Европа наращивали силы у ваших границ. А если вы - Украина, то вы не хотите, чтобы всё закончилось таким образом, при котором Россия сможет вновь сосредоточить войска у границы и снова напасть на вас - в ситуации, когда у вас не будет надлежащих средств обороны и гарантий, способных это предотвратить", - сказал спецпосланник.

Отвечая на вопрос о реалистичности вступления Украины в НАТО, Кушнер заявил:

"Всё всегда возможно. Мы предоставим обеим сторонам возможность найти решение".

Он также выразил мнение, что украинские и российские солдаты якобы "не испытывают ненависти друг к другу".

"Многие из этих солдат - будь то с украинской или с российской стороны - оказались там по воле своих руководителей. Не думаю, что они испытывают друг к другу ненависть. Полагаю, они хотели бы вернуться домой, к своим семьям", - сказал зять Трампа.

Переговоры по Украине

Ранее обозреватель Foreign Policy Кристиан Керил писал, что президент США Дональд Трамп стремится заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до начала января, однако его планы могут не осуществиться из-за позиции Кремля и сопротивления европейских союзников.

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