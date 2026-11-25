На данный момент в столице трое пострадавших: двоих из них медики госпитализировали, один раненый - в тяжелом состоянии.

Российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, на данный момент в столице трое пострадавших: двоих из них медики госпитализировали, один раненый - в тяжелом состоянии.

Ранее он уточнил, что в Деснянском районе Киева ракета попала в здание на территории промзоны.

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"Также в Деснянском районе, по предварительным данным, зафиксировано попадание в ещё одно нежилое здание. Есть информация о разрушениях и о том, что могут быть пострадавшие. В Деснянском районе также зафиксировано попадание в торговый центр", - добавил Кличко.

Удары РФ по Украине

Ранее СМИ сообщали, что в течение сентября, октября и ноября украинская противовоздушная оборона перехватила лишь 26 российских баллистических и гиперзвуковых ракет. В то же время Россия за этот период могла запустить по Украине 331 такую ракету. Таким образом, около 92% целей не удалось сбить.

За три месяца украинские военные уничтожили 26 российских баллистических и гиперзвуковых ракет. В частности, в сентябре перехватили восемь таких целей, в октябре - 11, а в ноябре - семь.

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