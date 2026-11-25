Первый рейс состоится 4 декабря, билеты уже в продаже.

"Укрзализныця" запустила новый поезд "Интерсити" Киев – Львов, который обеспечит удобное сообщение между популярными городами. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в Facebook.

В "Укрзализныце" указали, что во Львов будет ходить утренний поезд в столицу с отправлением в 6:18 и прибытием в 12:30. А из Киева можно будет выехать в 17:00 и оказаться во Львове уже в 22:58. Время в пути – 5 часов 58 минут. Поезд №777/778 будет курсировать без остановок на промежуточных станциях.

В "Укрзализныце" также отметили, что первый рейс состоится 4 декабря. Билеты уже в продаже.

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"Чтобы увидеть новую схему этого поезда, обновите приложение. А тот 1-й класс, который дороже, – это наш новенький "Комфорт", – добавили в компании.

"Укрзализныця" – главные новости

В начале ноября железнодорожная компания запустила новый флагманский поезд по маршруту Киев – Перемышль. Он отправляется из Киева в 20:12 и прибывает в Перемышль в 5:00. Из Перемышля он отправляется в 22:30, а в Киев прибывает в 9:15.

В октябре сообщалось о запуске международных поездов из столицы и Днепра в польские города Холм и Перемышль. Сам поезд по расписанию отправляется из Киева в 21:48 и прибывает в Холм в 08:08.

С 16 октября в приложении "Укрзализныци" появилась возможность просматривать среднее количество экстренных остановок и задержек для выбранного поезда. В компании пояснили, что взяли "усредненную статистику" за последние десять суток.

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