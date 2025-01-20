Безопасность границ займет видное место в первых указах Трампа, включая объявление чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе.

Избранный президент США Дональд Трамп накануне инаугурации заявил тысячам своих сторонников, что в первый же день своего пребывания в должности он введет жесткие ограничения на иммиграцию.

Во время выступления на арене Capital One Arena в Вашингтоне в воскресенье, 19 января, Трамп пообещал быстро выполнить главное обещание своей президентской кампании, информирует Reuters.

"До завтрашнего заката солнца вторжение в нашу страну будет остановлено. Это величайшее политическое движение в истории Америки, и 75 дней назад мы одержали эпическую политическую победу, которую когда-либо видел наш народ. Завтра я буду действовать с исторической скоростью и силой, чтобы решить каждый кризис, с которым сталкивается наша страна", - заявил Трамп.

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Новая администрация планирует начать рейды против нелегальных мигрантов в течение нескольких дней после вступления Трампа в должность. Информированный источник агенства отметил, что безопасность границ займет видное место в первых указах Трампа, включая классификацию наркокартелей как "иностранных террористических организаций", объявление чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и восстановление политики "Оставайтесь в Мексике", которая заставляет искателей убежища ждать в Мексике назначения судебных заседаний в США.

Планы Трампа после инаугурации

Как писал УНИАН, Дональд Трамп планирует сделать развитие криптовалют приоритетом своей политики. В частности, он готовит указ, согласно которому криптовалюты будут названы национальным императивом или приоритетом - стратегическая формулировка, призванная ориентировать правительственные агентства на работу с отраслью. Также планируется создать консультативный совет по криптовалютам, который будет отстаивать политические приоритеты отрасли.

Кроме того Трамп пообещал разобраться с запретом TikTok на территории США. Соответствующий закон Конгресс принял еще в апреле, но сам запрет вступит в действие за день до инаугурации Трампа.

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