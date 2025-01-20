Орбан продолжает поддерживать Трампа, несмотря на предупреждения Центрального банка Венгрии о будущих угрозах для экономики страны.

Президентство Дональда Трампа в США вызовет новый всплеск правого движения в Европе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Reuters.

Сторонник Трампа предусматривает "золотую эру" в отношениях между США и Венгрией, несмотря на предупреждение центрального банка страны о том, что предложенные Трампом тарифы в отношении Европейского Союза нанесут ущерб венгерской экономике.

"Всего несколько часов, и даже солнце будет светить по-другому в Брюсселе. Новый президент в США, большая фракция патриотов в Брюсселе, большой энтузиазм. Поэтому большая атака может начаться. Этим я начинаю вторую фазу наступления, целью которого является оккупация Брюсселя", - отметил Орбан на конференции, усиливая свою антибрюссельскую риторику.

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В Reuters напомнили, что новые тарифы, которые Трамп пообещал ввести на импорт из ЕС, нанесут удар по экономике Венгрии и повысят инфляцию, ведь страна определенным образом зависит от своей автомобильной промышленности.

В то же время Орбан заявил, что ЕС находится в кризисе, ведь не может обеспечить процветание своих граждан, остановить нелегальную миграцию и гарантировать свою безопасность.

"Мы в Венгрии являемся оппозицией к системе в Брюсселе. ... Брюссель оккупирован леволиберальной олигархией. На европейских выборах мы вплотную приблизились к реальному шансу на новое правое большинство, которое может заменить брюссельскую элиту", - подчеркнул политик.

Последние скандальные заявления Орбана

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что ЕС должен отменить санкции против России. По его словам, с россиянами нужно создать отношения без санкций. Он отметил, что блок "должен быть на стадии отрезвления", но он все еще "удваивает" ограничения.

Также Орбан назвал два сценария окончания войны в Украине. По его словам, в 2025 году будут мирные переговоры или одна из враждующих сторон уничтожит другую.

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