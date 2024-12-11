Трамп считает войну в Украине более приоритетной для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны в Украине будет его главным приоритетом после вступления в должность, пишет Barron's.

"Я думаю, что мы должны решить проблему войны Украины с Россией. Обе эти страны несут потери, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат погибают", - сказал Трамп в интервью французским СМИ.

Он также отметил, что ситуация на Ближнем Востоке также важна, однако "менее сложная".

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"Ближний Восток, конечно, является большим приоритетом. Но я думаю, что Ближний Восток - это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что эту проблему "нужно решить быстро".

Он также повторил свой призыв к Вашингтону не вмешиваться в ситуацию в Сирии.

"Сирии придется позаботиться о себе самой", - сказал Трамп в интервью. "Мы не будем вмешиваться в дела Сирии".

Трамп и война в Украине

Ранее Трамп прокомментировал свое обещание закончить войну за 24 часа. Он заверил, что постарается сделать все возможное, но это сложно.

Также Трамп заявил, что во время встречи с Владимиром Зеленским в Париже они обсудили полномасштабную войну в Украине и возможность ее завершения. При этом Трамп подчеркнул, что Зеленский заинтересован в прекращении огня и "хочет мира".

Как писал Reuters, на встрече в Париже Трамп вел себя "дружелюбно, уважительно и открыто и, похоже, был настроен слушать". Он также вновь заявил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров, чтобы быстро закончить войну

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