Повышение заработной платы педагогов дошкольных учреждений ожидается с 1 января 2027 года.

Большинство общин Украины с 1 января 2027 года перейдут на новую систему оплаты труда педагогов дошкольного образования, после чего средняя зарплата работников детских садов может вырасти до 21–25 тысяч гривень. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова в комментарии "РБК-Украина".

Она отметила, что около 400 общин уже перешли на новую систему оплаты труда, а еще примерно 800 планируют сделать это с 1 января.

"С 1 сентября на новую систему оплаты труда перешли учителя. Аналогичные изменения МОН рекомендовало ввести также в учреждениях дошкольного и профессионального образования", – сказала Коновалова.

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По её словам, решение о переходе детских садов на новую систему принимают общины, поскольку выплаты финансируются из местных бюджетов, и министерство настаивает на том, чтобы повышение зарплат было одним из приоритетов.

Заместитель министра отметила, что ранее должностной оклад педагогов дошкольного образования был ниже минимальной зарплаты, а надбавки за дополнительную работу не увеличивали их реальный заработок. Из-за этого работники детских садов получали минимальную оплату.

"Теперь должностной оклад составляет около 14 тысяч гривень, а к нему добавляются различные надбавки. По расчетам МОН, средняя зарплата педагогов дошкольного образования с опытом работы может достигать 21–25 тысяч гривень", – сказала Коновалова.

Зарплаты в Украине – последние новости

С января 2026 года зарплаты педагогов в школах выросли на 30%. Тогдашний премьер-министр Юлия Свириденко отмечала, что при этом сохраняются дополнительные доплаты – 2000 гривень для всех учителей и 4000 гривень для учителей прифронтовых общин. Она также анонсировала дополнительное повышение зарплат на 20% с 1 сентября для всех категорий педагогов.

В августе премьер-министр Сергей Корецкий сообщил об очередном повышении заработной платы педагогов с сентября – на 20%. Кроме того, с сентября вдвое выросли размеры студенческих стипендий.

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