Согласно результатам экзит-пола Edison Research, 44% американских избирателей благосклонно относятся к Дональду Трампу, а 48% - к Камале Харрис.

Данные компании публикует Reuters. Отмечается, что они могут еще серьезно измениться в течение ночи. Так, 44% избирателей по всей стране сказали, что положительно относятся к бывшему президенту (46% в 2020 году), а 54% - отрицательно (52% в 2020 году).

48% говорят о положительном отношении к Харрис (52% говорили то же самое о Байдене в 2020 году), а 50% - о неблагоприятном (46% так относились к Байдену в 2020 году).

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